Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції, посилаючись на інтерв’ю Верещук.
За її словами, активний процес повернення у правове, інформаційне та соціально-економічне поле України почнеться відразу після звільнення. Зазначено, що нині Мінреінтеграції проводить відповідну роботу.
“Ми готуємо зміни до стратегії відновлення Криму після деокупації, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським. Натомість план її реалізації залишається незмінним. Насамперед йдеться про відновлення державної влади, діяльності правоохоронних органів, судів, повернення майна, санкції та притягнення до відповідальності тих, хто співпрацював з окупантами”, – коментує Верещук.
Також вона додає, що колонізатори з Росії, які вчиняли злочини, будуть відповідатимуть за українським законодавством.
Віцепрем’єрка порадила мешканцям Криму не втрачати зв’язку з материковою Україною і зберегти всі українські документи. “За можливості – якомога швидше евакуюватися через треті країни на територію, підконтрольну Уряду”, – резюмувала посадовиця.
- Влітку 2022 року призначили т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександра Лієва. Раніше він закликав “почути Крим”, підтримував так званий “референдум”, тобто й окупацію півострова.
- У Міністерстві закордонних справ України зробили заяву через висловлювання президента Хорватії Зорана Мілановича стосовно тимчасово окупованого Криму. Відомство назвало його словами неприйнятними.
- 30 січня президент Хорватії Зоран Міланович, деталізуючи своє заперечення проти того, щоб Загреб надав Києву військову допомогу, заявив, що Крим, анексований Росією в 2014 році, “ніколи більше не буде частиною України”.