Крим повернеться в Україну, а його колонізатори відповідатимуть перед законом. Про це заявила віцепрем’єрка-міністерка України Ірина Верещук в інтерв’ю чеському телеканалу ČT24. Вона висловила переконання, що український півострів обов’язково буде звільнений від загарбників. Це лише питання часу.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції, посилаючись на інтерв’ю Верещук.

За її словами, активний процес повернення у правове, інформаційне та соціально-економічне поле України почнеться відразу після звільнення. Зазначено, що нині Мінреінтеграції проводить відповідну роботу.

“Ми готуємо зміни до стратегії відновлення Криму після деокупації, затвердженої президентом України Володимиром Зеленським. Натомість план її реалізації залишається незмінним. Насамперед йдеться про відновлення державної влади, діяльності правоохоронних органів, судів, повернення майна, санкції та притягнення до відповідальності тих, хто співпрацював з окупантами”, – коментує Верещук.

Також вона додає, що колонізатори з Росії, які вчиняли злочини, будуть відповідатимуть за українським законодавством.

Віцепрем’єрка порадила мешканцям Криму не втрачати зв’язку з материковою Україною і зберегти всі українські документи. “За можливості – якомога швидше евакуюватися через треті країни на територію, підконтрольну Уряду”, – резюмувала посадовиця.