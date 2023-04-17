«Ми їх підтримуємо і будемо підтримувати» – Дуда закликав Захід надавати безперервну допомогу Україні

Під час зустріч з італійським президентом Серджо Маттареллою, глава Польщі Анджей Дуда заявив, що головною темою переговорів була необхідність підтримки України.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Польща та Італія незмінно наголошують на тому, що Україна має якомога швидше виграти війну з Росією.

Ми їх підтримуємо і будемо їх підтримувати. Ми закликаємо весь світ надавати цю підтримку Україні безперервно, поки ця війна не закінчиться поразкою Росії. Росія не може виграти цю війну. Інакше Росія нападе на інші країни. Ми говорили про це сьогодні з президентом, тут ми погоджуємося з президентом, у нас абсолютно однакова позиція — ми кілька разів говорили про це протягом останнього року — сьогодні ми це лише підтвердили”, — зазначив Дуда.

Очільник Польщі також висловив задоволення тим, що країни спільно беруть участь в ініціативі підготовки системи протиракетної оборони та передачі її Україні. Віцепрем’єр Маріуш Блащак раніше обговорював це з італійськими делегаціями.

Зауважимо, 18 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться з президентом Італії Серджіо Маттареллою. Сторони мають обговорити подальші дії відносно російської агресії проти України.

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до США зустрівся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Глава польського уряду попередив, що “імперія зла відродилася на Сході”.

Зауважимо, на відміну від президента Франції Емманюеля Макрона, котрий намагався відмежувати США та Європу на тлі будь-якої майбутньої конфронтації з Китаєм через Тайвань і закликав до зміцнення “стратегічної автономії” континенту, польський прем’єр Матеуш Моравецький акцентує критичну важливість альянсу між Сполученими Штатами та Європою, не в останню чергу тому, що його країна є одним із найпалкіших союзників Києва у війні з Росією.

Нагадаємо, 21 лютого прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні відвідала Київ з офіційним візитом. Тоді Володимир Зеленський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримує від Італії принципову підтримку на всіх рівнях, як оборонну підтримку, так і політичну, гуманітарну, економічну.