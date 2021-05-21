Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, організатори заявили, що більше не будуть терпіти свавілля поліції, яка забирає у них можливість творити майбутнє України.

“Це неприйнятно та небезпечно, коли культурним діячам, музикантам, художникам, робітникам креативних індустрій постійно погрожують, принижують гідність, роздягають до трусів, вимагають гроші та знущаються. Хто буде творити культуру, якщо всіх перебити та переламати? Хто буде писати музику, якщо розбивати голови й крутити руки музикантам?”, – зазначили організатори.

Активісти зазначили, що наважилися на акцію протесту після ряду агресивних дій поліціянтів. Зокрема, вони нагадали про резонансне затримання художника Дмитра Бугайчука.

Учасники акції впевнені, що начальник райвідділку Павло Василенко несе пряму відповідальність за дії своїх підлеглих, вчинені зловживання, насильство, незаконні затримання, влаштовані провокації, розбиті голови та травмованих людей.

Активісти зазначили, що Василенко відповідальний й за те, що у відділку працює полк особливого призначення “Київ”, який було створено на базі колишнього Беркуту.

“Цей полк працює на території Подільської РДА на запрошення Подільського відділку”, – зазначають активісти.

Зокрема, учасники акції висунули ряд вимог:

негайно звільнити начальника Подільського управління національної поліції Павла Василенка;

притягнути до відповідальності правоохоронців, відповідальних за незаконний рейдів у закладах столиці та побиття художника й музиканта Дмитра Бугайчука;

негайно припинити незаконні рейди, неправомірні обшуки, безпідставне застосування сили та пошкодження майна у подільських закладах.

Активісти принесли із собою плакати й банери із закликами припинити свавілля поліції.

Водночас декілька людей влаштували акцію протесту проти наркопритонів. Однак її підтримала незначна кількість людей.

Нагадаємо, що у столиці 18 травня правоохоронці побили художника Мітю Бугайчука. Це сталося через пакет нібито із наркотичною речовиною, хоча сам Бугайчук запевняє, що йому не належить цей пакунок.

Дмитро Бугайчук згодом вказав на поліціянта, який його вдарив. Ним виявився колишній “беркутівець” Владислав Іоанно, який є співробітником полку поліції особливого призначення №1 ГУНП України у м. Києві.

Через побиття художника його друзі закликали прийти 21 травня на акцію біля Подільського управління поліції з вимогою звільнення начальника відділу.

Нагадаємо, що у 2017 році саме цей співробітник МВС Владислав Іоанно напав на співзасновника видання “Букви” Петра Терентьєва.

Тоді Петро Терентьєв разом з журналістом видання виконував редакційне завдання. На пр. Перемоги він здійснив аварійну зупинку свого автомобіля. Після цього до автівки одразу ж під’їхали співробітники МВС і почали вимагати документи.

Співробітники МВС аргументували свої дії тим, що в автомобілі співвласника “Букв” нібито не була увімкнена аварійна сигналізація, що абсолютно не відповідало дійсності. Згодом правоохоронці кілька разів змінювали аргументацію і вигадували все нові причини перевірки.

Поводили себе правоохоронці досить зухвало – вирвали з рук документи співвласника “Букв”, зокрема, водійське посвідчення, пошкодивши також екран мобільного телефону. Варто зазначити, що тоді Петро Терентьєв п’ять разів викликав поліцію, але ніхто не приїхав.

Пізніше правоохоронці провели службове розслідування та Іоанно і його напарника було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, цей самий поліціянт – Владислав Іоанно – вдарив водія в обличчя. Перед цим поліціянти вимагали від водія вийти з автомобіля, але останній відмовлявся. Владислав Іоанно весь час світив ліхтарем на водію, але той вимагав цього не робити і відштовхнув руку поліціянта, тоді Владислав Іоанно завдав удару.