Жителька ОРДЛО розповіла, що відбувається на тимчасово окупованій частині Донбасу та як місцеві мешканці реагують на визнання незалежності псевдореспублік Росією.

Про це повідомляє “Радіо Свобода.

Мешканка тимчасово окупованого Донбасу подзвонила на радіостанцію та розповіла, що місцеві жителі не прагнуть визнання незалежності “республік”, адже все, що їм потрібно – спокійно жити в Україні.

За словами жінки, вона вражена тим, що деякі жителі ОРДЛО вирішили послухати ватажків бойовиків та виїхати в Росію.

Також жінку дуже дивує те, що Денис Пушилін та Леонід Пасічник (ватажки “ДНР” та “ЛНР” відповідно) поїхали у Москву нібито від всього ОРДЛО просити про незалежність “республік”.

“Я, наприклад, проти цього, І тут багато людей, які проти”, – наголосила жителька ОРДЛО.

На питання радіоведучого, чому вона проти, жінка зазначила, що місцевих мешканців взагалі не запитували, чого вони хочуть насправді.

За її словами, у місті буквально на вулицях “хапають чоловіків та везуть у військкомати”, тому чоловіки бояться виходити з дому навіть на роботу.

Жінка поскаржилась, що через закриті КПВВ неможливо потрапити на підконтрольну Україні територію, а їхати в Україну через Росію – небезпечно.

“Скільки можна так знущатись? Вони (Пушилін та Пасічник) поїхали від всього народу? Я не знаю, як можна говорити від всього народу. Я звертаюсь до Пушиліна, Пасічника та Путіна: нехай забираються з нашої території, забирають свої війська. Ми хочемо спокійно жити в Україні”, – резюмувала жінка.

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля заявив, що підпише указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.