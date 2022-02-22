Про це повідомляє “Радіо Свобода.
Мешканка тимчасово окупованого Донбасу подзвонила на радіостанцію та розповіла, що місцеві жителі не прагнуть визнання незалежності “республік”, адже все, що їм потрібно – спокійно жити в Україні.
За словами жінки, вона вражена тим, що деякі жителі ОРДЛО вирішили послухати ватажків бойовиків та виїхати в Росію.
Також жінку дуже дивує те, що Денис Пушилін та Леонід Пасічник (ватажки “ДНР” та “ЛНР” відповідно) поїхали у Москву нібито від всього ОРДЛО просити про незалежність “республік”.
“Я, наприклад, проти цього, І тут багато людей, які проти”, – наголосила жителька ОРДЛО.
На питання радіоведучого, чому вона проти, жінка зазначила, що місцевих мешканців взагалі не запитували, чого вони хочуть насправді.
За її словами, у місті буквально на вулицях “хапають чоловіків та везуть у військкомати”, тому чоловіки бояться виходити з дому навіть на роботу.
Жінка поскаржилась, що через закриті КПВВ неможливо потрапити на підконтрольну Україні територію, а їхати в Україну через Росію – небезпечно.
“Скільки можна так знущатись? Вони (Пушилін та Пасічник) поїхали від всього народу? Я не знаю, як можна говорити від всього народу. Я звертаюсь до Пушиліна, Пасічника та Путіна: нехай забираються з нашої території, забирають свої війська. Ми хочемо спокійно жити в Україні”, – резюмувала жінка.
Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля заявив, що підпише указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.