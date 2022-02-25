Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у прокуратурі пожежу в житловому будинку в Дарницькому районі кваліфікують як теракт. Також вона наголосила, що наразі прокуратура продовжує координувати роботу системи в Україні.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що прокурори Києва працюють на місці влучання авіаційного снаряда, внаслідок якого сталася пожежа в житловому будинку в Дарницькому районі. Внаслідок пожежі постраждали цивільні люди.

“Ми кваліфікуємо це як теракт”, – констатувала прокурорка.

У Вінниці також розпочато розслідування диверсії – приблизно о 6 годині ранку з безпілотника влучили в будівлю точки керування польотами військового аеродрому м. Калинівка – три особи поранено, з них двоє військових та одна цивільна особа. Інцидент кваліфікували як диверсію.

Також спостерігається напружена ситуація навколо Києва. Київська обласна прокуратура вже задокументувала 12 фактів диверсій та посягань на територіальну цілісність і недоторканість України.

“Харків – тримайтеся. 92 бригада – просто герої! Харківська обласна прокуратура активно працює у кримінальному провадженні за фактом розв’язування агресивної війни з боку РФ”, – наголошує Венедіктова.

Водночас проводиться комплекс невідкладних слідчих дій, огляди та вилучення речових доказів, за можливістю. За оперативними даними поліції області, протягом доби у Харкові загинуло щонайменше 7 цивільних, серед них 14-річна дитина та жінка з Чугуєва, 3 особи загинули на окружній дорозі, двоє у Вовчанську.

“Тим часом правоохоронці вже затримують військовослужбовців країни-агресора. На Чернігівщині затримано заступника командира взводу із технічними засобами розвідки 74-ої мотострілецької бригади РФ. У показах він підтвердив, що є кадровим російським військовим та отримав наказ про наступ на нашу державу”, – акцентувала Венедіктова.

Напередодні патрульна поліція затримала у місті Щастя захоплених у полон представників незаконних збройних формувань. Також вночі підрозділи Збройних Сил України у Херсоні під час ведення бойових дій взяли в у полон двох військовослужбовців збройних сил РФ – командира роти та єфрейтора десантників. Наразі з ними проводитимуть слідчі дії офіцери Служби безпеки України.

“Ворог теж напоготові – вчора в районі Гостомеля під час документування фактів вчинення воєнних злочинів та злочину агресії з боку збройних сил РФ співробітникам прокуратури загрожували затримання та напад з боку російських військових. Прокурорам вдалось оперативно зреагувати”, – зауважує прокурорка.

Попри залучення більшості правоохоронців до відсічі збройній агресії, прокуратура продовжує координувати роботу системи.