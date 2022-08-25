Під головуванням очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха за участю профільних підрозділів відбулась нарада з питань підготовки евакуації населення у випадку надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

У повідомленні зазначається, що у разі виникнення надзвичайної ситуації через дії російських окупантів на ЗАЕС, вже відпрацьована система термінового оповіщення населення про порядок дій та конкретний вид небезпеки доступними методами та на всіх доступних інформаційних ресурсах.

“Ми маємо чітко розуміти свої можливості. Оскільки у разі реальної небезпеки від дій російських загарбників вже не буде часу міркувати, необхідно буде чітко дотримуватися попередньо затвердженого плану дій. Все та всі мають працювати, як єдиний механізм”, – зазначив Олександр Старух.

Також він додав, що у разі необхідності будуть застосовані усі можливі системи оповіщення, адже в надзвичайних ситуаціях своєчасне та системне інформування є надважливими.

“Ми маємо потурбуватися про населення як на підконтрольній, так і на окупованій території, нікого не можемо залишати сам на сам з бідою”, – зауважив Олександр Старух.

Окрім того, зараз розроблено декілька планів для тимчасово окупованих та підконтрольних територій. Це дозволяє розрахувати всі можливості та перепони для евакуації цивільного населення.