Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Ми не можемо повторити ситуацію 2015 року, ми прийняли 12% біженців, але ми не можемо зробити це знову”, – наголосила Андерссон, виступаючи на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.
Вона зазначила, що необхідно домагатись припинення війни.
Водночас прем’єр-міністерка визнала допомогу Польщі у прийомі українських тимчасово переміщених осіб.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2015 році 156 400 людей попросили притулку у Швеції. За даними УВКБ ООН, Швеція була третьою за кількістю прохань про притулок після Німеччини (441 900) та США (172 700).
- Нагадаємо, за оцінками Організації Об’єднаних Націй 12 млн осіб усередині України потребуватимуть допомоги та захисту.
- Мешканці тимчасово окупованого Енергодара вийшли на мирний мітинг. Жителі населеного пункту Запорізької області вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка.
- До українців, яких примусово вивезли до РФ, звернулося Міністерство закордонних справ. Громадян закликали повідомити про свої дані до найближчого посольства України.