28 березня прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що повторення кризи біженців на кшталт тієї, що сталася 2015 року, необхідно уникнути.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ми не можемо повторити ситуацію 2015 року, ми прийняли 12% біженців, але ми не можемо зробити це знову”, – наголосила Андерссон, виступаючи на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Вона зазначила, що необхідно домагатись припинення війни.

Водночас прем’єр-міністерка визнала допомогу Польщі у прийомі українських тимчасово переміщених осіб.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2015 році 156 400 людей попросили притулку у Швеції. За даними УВКБ ООН, Швеція була третьою за кількістю прохань про притулок після Німеччини (441 900) та США (172 700).