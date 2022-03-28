Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ми не можемо повторити ситуацію 2015 року, ми прийняли 12% біженців, але ми не можемо зробити це знову”, – наголосила Андерссон, виступаючи на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Вона зазначила, що необхідно домагатись припинення війни.

Водночас прем’єр-міністерка визнала допомогу Польщі у прийомі українських тимчасово переміщених осіб.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2015 році 156 400 людей попросили притулку у Швеції. За даними УВКБ ООН, Швеція була третьою за кількістю прохань про притулок після Німеччини (441 900) та США (172 700).