Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький очікує, що візит президента США Джо Байдена цього тижня стане сигналом "переконливого підтвердження" спільної мети країн — поразки Росії у війні проти України.

Про це інформує CNN.

За словами Моравецького, Байден “запевнить всю Європу, що Сполучені Штати з нами в цій боротьбі за свободу та мир”.

Я очікую, що буде потужне підтвердження нашої стійкості та спільних зусиль задля перемоги України над Росією. Замість того, щоб говорити, як кажуть деякі західноєвропейські політики, що Росія не може виграти цю війну і Україну не можна перемогти, ми повинні змінити парадигму, і ми повинні сказати: “Україна повинна перемогти і Росія повинна бути переможена”, – наголосив прем’єр-міністр.

Байден має прибути до Варшави 21 лютого для дводенної поїздки, приуроченої до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Президент США зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, аби обговорити польську допомогу Україні, а також “важливу” логістичну роль, яку Польща зіграла в отриманні допомоги Києву.

Зауважимо, перед річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну, президент США Джо Байден відвідає Польщу. За даними Білого дому, під час виступу у Польщі американський лідер звернеться до президента РФ Володимира Путіна та росіян.

Байден зробить заяву, яка стосуватиметься річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Також під час звернення очільник Білого дому “сигналізуватиме” російському президенту Путіну.

Окрім цього, Байден виступить у Варшаві з промовою про те, як США згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію.

Також американський президент дасть зрозуміти, що Вашингтон допомагатиме Києву стільки часу, скільки буде потрібно.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден 20-22 лютого 2023 року відвідає Польщу. Мета візиту — підтвердження підтримки Сполученими Штатами України.