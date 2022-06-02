П’ятий президент розповів журналістам у Роттердамі про підсумки роботи Конгресу Європейської народної партії, цитує політика пресслужба “ЄС”.
Політик наголосив, що це – безпрецедентний випадок, коли найбільша партія Європи – Європейська народна партія – проводить Конгрес, присвячений виключно Україні. Протягом двох днів він зустрівся з Дональдом Туском, Манфредом Вебером, Робертою Мацолою, Жозефом Долем, Йоханнесом Ханом, Урсулою фон дер Ляєн, Оленою Тихановською, Міхаелем Ґалером, Валдісом Домбровскісом, Антоніо Таяні.
Порошенко закликав надати Україні на найближчому саміті статус кандидата Європейського Союзу. “Ми маємо зробити токсичною відмову Україні у статусі”, – переконаний п’ятий президент.
Він наголосив, що членство України в Європейському Союзі потребує об’єднання всіх політичних та дипломатичних зусиль.
Також політик закликав надати Україні танки, реактивні винищувачі, гелікоптери, ракетні установки великої дальності та артилерійські системи, засоби протиповітряної оборони. Також Петро Порошенко наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ.
“Якщо ви мене запитаєте, чи задоволений я повністю санкціями, моя відповідь буде: ні, бо максимуму поки що не досягнуто. Якщо ви мене запитаєте, чи є це наша перемога – так. І я можу сказати, що те, що заявили Президент Єврокомісії, Президент Європарламенту – просто примусили ті країни, які мали спеціальні відносини з Росією, зробити вибір: ти або з Європою, або з Росією, по-іншому не буде. Війна – це чорно-біла позиція. Ти або з чорним, або з білим”, – заявив Порошенко.
Політик зауважив також на важливості заборони всім європейським страховим компаніям страхувати вантажі російського експорту.
“Це – перемога України, це не перемога “Європейської Солідарності”. І ми працюємо на Україну. Ми не тягнемо ковдру на себе, нам треба перемогти і перемогти якнайшвидше”, – наголосив Петро Порошенко.
- Раніше Петро Порошенко розповів деталі того, як прикордонники не випустили його на на засідання Парламентської асамблеї НАТО. Політик вважає службовця, який його не випустив у Європу, просто жертвою обставин.
- Нагадаємо, що Порошенка не випустили на важливі міжнародні зустрічі попри те, що документи із затвердженням складу офіційної делегації підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
- Також шведсько-американський економіст, дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік колишнього СРСР Андерс Ослунд прокоментував відмову випускати П’ятого президента України та лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка з України для участі у засіданні Парламентської асамблеї НАТО.
- Проте, після відкритого звернення Петро Порошенко зміг виїхати за кордон для участі у Саміті та Конгресі Європейської народної партії у Роттердамі.