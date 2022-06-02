П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів про підсумки роботи Конгресу Європейської народної партії, важливість допомоги нам зброєю та санкціями, а також – про перспективи України в Європейському Союзі та підтримку нашої держави.

П’ятий президент розповів журналістам у Роттердамі про підсумки роботи Конгресу Європейської народної партії, цитує політика пресслужба “ЄС”.

Політик наголосив, що це – безпрецедентний випадок, коли найбільша партія Європи – Європейська народна партія – проводить Конгрес, присвячений виключно Україні. Протягом двох днів він зустрівся з Дональдом Туском, Манфредом Вебером, Робертою Мацолою, Жозефом Долем, Йоханнесом Ханом, Урсулою фон дер Ляєн, Оленою Тихановською, Міхаелем Ґалером, Валдісом Домбровскісом, Антоніо Таяні.

Порошенко закликав надати Україні на найближчому саміті статус кандидата Європейського Союзу. “Ми маємо зробити токсичною відмову Україні у статусі”, – переконаний п’ятий президент.

Він наголосив, що членство України в Європейському Союзі потребує об’єднання всіх політичних та дипломатичних зусиль.

Також політик закликав надати Україні танки, реактивні винищувачі, гелікоптери, ракетні установки великої дальності та артилерійські системи, засоби протиповітряної оборони. Також Петро Порошенко наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ.

“Якщо ви мене запитаєте, чи задоволений я повністю санкціями, моя відповідь буде: ні, бо максимуму поки що не досягнуто. Якщо ви мене запитаєте, чи є це наша перемога – так. І я можу сказати, що те, що заявили Президент Єврокомісії, Президент Європарламенту – просто примусили ті країни, які мали спеціальні відносини з Росією, зробити вибір: ти або з Європою, або з Росією, по-іншому не буде. Війна – це чорно-біла позиція. Ти або з чорним, або з білим”, – заявив Порошенко.

Політик зауважив також на важливості заборони всім європейським страховим компаніям страхувати вантажі російського експорту.

“Це – перемога України, це не перемога “Європейської Солідарності”. І ми працюємо на Україну. Ми не тягнемо ковдру на себе, нам треба перемогти і перемогти якнайшвидше”, – наголосив Петро Порошенко.