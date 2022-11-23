Китайські бабусі та дідусі не доглядають за онуками, а свій вільний час витрачають на улюблені справи - танці, співи, відео в соцмережах.

Про це повідомляє The New York Times.

У Китаї понад 260 млн населення – це особи віком 60+. КНР має найбільшу кількість — і яка, до того ж, найшвидше зростає — літніх людей у ​​світі.

Майже половина з них проводять час в Інтернеті, де одні вибирають реалізацію своїх професійних мрій, а інші просто розважаються. Для багатьох їхні шанувальники стали протиотрутою від самотнього життя.

Дедалі більше людей похилого віку в Китаї досягли успіху, ділячись своїм повсякденним життям в Інтернеті.

Вони є частиною глобальної армії технічно підкованих пенсіонерів, які освоїли Інтернет у старості. У Китаї інфлюенсери допомагають кинути виклик особливо вкоріненому стереотипу про те, що бабусі й дідусі повинні залишатися вдома або допомагати доглядати за своїми сім’ями, прибираючи, готуючи та доглядаючи за своїми онуками.

У цьому куточку китайського Інтернету 80-річні співають, 70-річні танцюють танго, а сивочолі модниці виходять на подіуми та пропонують мільйонам шанувальників поради щодо макіяжу.

Є навіть 86-річний чоловік, який сидить і грає у відеоігри, такі як Call of Duty.

Одне тріо під назвою Sister Wang Is Coming, відома тим, що ділиться веселими музичними відео про їжу в Douyin, китайській версії TikTok.

Інша група – Glamma Beijing – ділиться відео, в якому вони моделюють вінтажний і сучасний одяг та переплітають поради щодо стилю з повсякденними життєвими порадами.

“Те, що ми зараз робимо, — це те, про що ми могли тільки мріяти, коли були молодими”, — сказав 66-річний Сунь Ян, член Glamma Beijing.