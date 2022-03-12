Відомий російський репер Face (справжнє ім'я Іван Дрьомін) відкрито засудив вторгнення Росії в Україну. Він попросив пробачення в українців як за дії держави-агресора, так і за всіх росіян.

Про це виконавець написав в Instagram.

За його словами, у війні Росії проти України потрібно звинувачувати більшу частину росіян. Репер зауважив, що йдеться про людей, які “не думають своєю головою”, а радіють літері “Z”.

Іван Дрьомін зауважив, що якби його прадід, учасник Другої світової війни який дійшов до Берліну, побачив сьогодення – то він би навряд чи захотів воювати за Росію.

“Якби він знав, що через 75 років ви з гордістю придумаєте свою свастику, що будете вважати себе визволителями Європи, віроломно напавши рано вранці на братню країну, яка у 28,5 раза менша за площею від Росії, то він би, скоріш за все, застрелився”, – наголосив репер.

Окрім цього, зауважив Face, у війні винен він, а також вся “інтелігенція та музиканти”, які не мали сміливості виступити проти війни. Виконавець наголосив, що вони могли б зробити більше, проте побоялись чи полінувались. А коли зрозуміли реальність – стало вже занадто пізно.

На останок, додав репер, він хоче зауважити три речі.

Перша – влада РФ повинна зупинити війну проти України.

Друга – це вибачення перед народом України за всі страждання, які принесла Росія.

“Я прошу вибачення за нашу державу, за себе самого, за наших людей, тому що хтось повинен це зробити і так вже вийшло, що ця нелегка доля завжди випадає таким, як я, адже в істинного зла ніколи не вистачить сміливості визнати свої злочини”, – написав Іван Дрьомін.

Третя річ, написав репер, стосується особисто його та його кар’єри. Іван Дрьомін зазначив, що його, як російського виконавця та громадянина, вже практично не існує.

Він додав, що більше не буде платити податок у Росії і взагалі більше не повернеться у рідну країну, адже його буквально вижили з рідного дому та землі.

“Вижила ваша держава, яку я відмовляюсь визнавати своєю і вижив наш народ, якому абсолютно пох*й на все, поки є гроші на бутерброд з маслом”, – написав виконавець.

Він резюмував, що з часом Росія може стати достойною державою з достойними людьми, але це буде не скоро. Водночас Face сподівається, що коли-небудь побачить рідних та виступить перед своїми фанатами з РФ.

“Я вірю, що так буде. Адже подобається вам чи ні, але майбутнє Росії за такими як я, а не ви. Майбутнє за людьми, в руках яких мікрофони, а не автомати”, – наголосив репер.