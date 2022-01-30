Ефіопія, яка вже бореться з гуманітарними проблемами, викликаними громадянською війною, скоро може постраждати від нової кризи - сильної посухи, яка вже уразила більшу частину півдня та північного сходу країни.

Про це йдеться у матеріалі британської газети The Guardian.

Окружність плеча 2-річної Німо Абді Дух всього 12 см. Вона ще не розуміє, що означає цей показник. Проте, він багато може розказати лікарям, які будуть займатись лікуванням Німи, адже дівчинка, як і багато інших дітей із посушливих районів, вже страждає через недоїдання.

“Ми страждаємо від посухи. У нас немає молока для дітей. Моя дитина хвора через недоїдання… А це все відбувається через посуху”, – розповіла мама дівчинки Шемс Дайр.

За оцінками спеціалістів, до середини березня майже 7 мільйонів жителів постраждалих районів Ефіопії будуть потребувати гуманітарної допомоги. За даними ЮНІСЕФ, майже 850 000 дітей із таких районів будуть недоїдати через посуху, конфлікти та економічний спад.

Як розповів регіональний директор ЮНІСЕФ Джанфранко Ротільяно, в Ефіопії не було трьох дощових сезонів підряд. І якщо до квітня ситуація не зміниться, то країна зіштовхнеться з тим, що було у 1993-1944 роках, а також в 1999 році.

“У ці роки Ефіопія страждала від сильної кризи, викликаної посухою. Тоді мільйони людей не мали що їсти, а деякі помирали від голоду”, – зазначив Ротільяно.

Щоб хоч якось допомогти місцевим жителям, ЮНІСЕФ просить 23,7 млн фунтів стерлінгів. Ці кошти потрібні для транспортування води, відновлення колодязів та харчування дітей. Якщо ж гроші не вдасться зібрати, то “це буде катастрофа”, запевнив Ротільяно.

Згідно з даними, з критичною нестачею води зіштовхнулись 4,4 млн людей із південно-східного регіону Ефіопії та частини Оромії.

Як розповів співробітник регіонального бюро охорони здоров’я в Джіджізі (Сомалі) Абді Фарах Ахмед, відсутність дощів на тлі навали сарани привела до втрати врожаю, загибелі худоби та зростання недоїдання. Це заставило багатьох людей покинути свої домівки.

Результати опитування, проведеного в грудні, показали, що п’ята частина дітей Сомалі у віці до 5-ти років страждають від гострого недоїдання. І цей показник продовжує зростати, зазначив Абді Фарах.

За словами жительки Сагло (Сомалі) Зайнаб Волі, її сім’я сильно постраждала через посуху. Раніше вони продавали кіз, щоб отримувати кошти, проте втратили майже половину доходу через відсутність опадів.

“Ми залежні від нашої худоби, але багатьох ми вже втратили. А що буде далі? Смерті людей? Я такої посухи не бачила ще. П’ять років тому була посуха, проте у нас було що їсти. А зараз їжі для нашої сім’ї не вистачає”, – додала Волі.

Сім’я Зайнаб Волі далеко не єдина, яка зіштовхнулась с наслідками посухи. У селі Сагло земля всіяна трупами тварин.

“Ситуація відчайдушна. Кози і вівці не виживають. Для корів ще є надія, що отримаємо корм. Я хвилююсь за дітей. Мені доводиться позичати їжу у сусідів. Але сьогодні місцева влада роздала нам трохи їжі, я дуже рада”, – розповіла мешканка села Гебіас (Сомалі) Аєс Мохаммед.

Медик із зони Корахей (Сомалі) Абдірахман Алі Хусейн вважає, що місцевий уряд не впорається з проблемами самостійно.

“Уряд хоче допомоги, але система перевантажена. До прикладу, один медичний центр може прийняти 25 000 людей, проте з початком посухи іноді у нас перебуває від 40 000 до 50 000 місцевих жителів”, – додав Абдірахман.

Джанфранко Ротільяно, який нещодавно повернувся із Сомалі, закликав перераховувати кошти для допомоги регіону вже зараз, поки криза не поглибилась.