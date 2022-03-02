Відповідний допис він опублікував у соцмережах.

Маккартні поділився фотографією з 2008-го року коли виступав у Києві на Майдані незалежності. На знімку він, зокрема, тримає український прапор.

“Згадую гру для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році та думаю про них у цей непростий час. Ми надсилаємо нашу любов та підтримку #StandWithUkraine”,  – зазначив музикант.