Відповідний допис він опублікував у соцмережах.
Маккартні поділився фотографією з 2008-го року коли виступав у Києві на Майдані незалежності. На знімку він, зокрема, тримає український прапор.
“Згадую гру для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році та думаю про них у цей непростий час. Ми надсилаємо нашу любов та підтримку #StandWithUkraine”, – зазначив музикант.
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- Процес притягнення Росії до кримінальної відповідальності за воєнні злочини та за злочини проти людства розпочато. На черзі – Білорусь, яка є прямим союзником загарбників.