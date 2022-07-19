Броварчанин Лев Улєсов з початком повномасштабного нападу РФ добровільно змінив успішну кар’єру моделі, нині він – парамедик. Правда, опановувати правила надання першої допомоги хлопцеві довелось вже у штабі.

Про це йдеться у матеріалі журналу Vogue.

Великі виразні очі, еталонні вилиці, копиця темного хвилястого волосся – він створений для подіумів, зауважили у виданні. Навесні 2019 Улєсов закривав чоловічий показ Prada F/W 19. Проте в його кар’єрі були подіуми великих брендів: Givenchy та Givenchy Couture, Loewe, Dries Van Noten, Acne Studios, Ludovic de Saint Sernin тощо. Він позував для лукбуків Givenchy та Berluti, ставав героєм публікацій італійського L’Uomo Vogue.

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Проте сьогодні 21-річний юнак має інший вигляд: неголений, зі стомленим поглядом, у формі та зі зброєю, — нині він допомагає боронити країну.

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24 лютого о п’ятій ранку в Броварах крилатими ракетами росіяни обстріляли дві військові частини. За повідомленням мера, були загиблі й поранені; пізніше, вдень, місто знов атакували сили РФ. Лев миттєво зібрався й поїхав додому до сім’ї під Броварами – “щоб речі були там, коли я піду на фронт”. Питання було лише в освіті та знаннях, та бажання вирішило все, на фронт його таки взяли.

“Прийшов до військкомату, відрядили до штабу ТрО, а там уже зголосився добровольцем на бойового медика”, – зазначив Лев. Правила надання першої допомоги опановував уже в штабі.

Він зауважив, що рідні хвилюються, але підтримують його рішення. Вони в Україні, “поки що в безпеці”. Водночас військовий зазначив, що зараз у всіх війна, інформаційна, безпосередньо на передовий у зоні бойових дій, війна з емоціями та психікою.

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Хлопець мало розповідає про нинішню “роботу”, по-чоловічому скупо відповідає, що він служить, а не працює. Про складнощі теж не говорить, каже, що армієць, а безпеки цивільних для них зараз важливіша. Єдине, чим Лев видає втому, – відповіддю на запитання, що він зробить відразу після перемоги: “Просплю тиждень у ліжку”.

За його словами, найскладнішим з початку війни було стримувати емоції після перегляду новин про лиходійство орків. Водночас кожна добра новина є для них приводом для усмішки.

Лев наголосив, що найбільше постраждалих серед цивільного населення – від осколкових поранень. Під час бойових дій цивільні, через свою власну цікавість наражають себе на небезпеку. Так, у разі знищення ворожої колони місцеві біжать до місця події та “починають нишпорити”.

“Знаючи, що орки ставлять розтяжки й міни скрізь, наші люди вірять у своє безсмертя – і підриваються. Скажу одне: це в нас у крові. Ми не можемо цього змінити, бо народилися безстрашними. Проте всі правила безпеки – максимально прості. Просто, будь ласка, прислухайтеся до того, що кажуть військові. Україні потрібні живі люди, а не герої посмертно. Ми всі вже герої. Тому бережіть життя свої та своїх близьких”, – пояснив медик.

Лев переконаний, що такого менталітету, як в українців, ніде немає.

“Це є рідним для мене. І це те, що нас об’єднує”, – заявив він.

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Бойовий медик висловив вдячність усім жителям, які допомагають і підтримують, окремо подякував волонтерам, наголосивши, що без них “усього цього не було б”. За словами Лева, волонтери шукають машини, шукають людей, допомагають з евакуацією – тож “роблять величезний пласт роботи”.

У Vogue зауважили, що зараз Лев з побратимами збирають на транспорт, який вивозитиме поранених з зони бойових дій, а допомогти волонтерським ініціативам можна переказами на карту: 4441114424542411.