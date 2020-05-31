Відео опублікував американський письменник і борець за громадянські права та свободи Шон Кінг.
Колишня співголова “Жіночого маршу” сказала, що “Чорна Америка” перебувала в “надзвичайному стані” під час п’ятничної демонстрації.
Під час промови до Таміко приєдналися Джеймі Фокс, близький друг загиблого Флойда, а також колишня зірка NBA Стівен Джексон та інші.
“Це скоординована діяльність, яка відбувається по всій країні, і тому ми знаходимося у надзвичайному стані. Чорношкірі вмирають в надзвичайному стані”, – сказала Меллорі.
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This is my peer-hero, @tamikadmallory. If you aren’t following her, you are failing to follow and support one of the single most consequential and courageous leaders in the world. This speech, delivered in Minneapolis, is the most important speech of 2020. When I ask you to follow her, I don’t just mean on IG or FB. I mean follow her leadership. She’s my leader. If you respect me, I follow her. We must defend and protect her. She has fought for us relentlessly for 20 years. Don’t tell me we don’t have leaders. You are romanticizing the past. She organized the largest march in the history of the world. Did you hear what I just said? Anyway, Tamika, I’m so proud of you and glad to know you. Also, everybody follow @UntilFreedom. I know the whole team there and would literally trust them with my life.
Що стосується підпалу будівель і грабежів підприємств у Міннеаполісі під час масових протестів, то Таміко Меллорі заявила наступне: “Ми не можемо розглядати це як окремий інцидент. Причина, по якій будівлі горять, не тільки через нашого брата Джорджа Флойда. Вони горять, тому що люди в Міннесоті говорять людям в Нью-Йорку, людям в Каліфорнії, людям в Мемфісі, людям по всій країні, з нас досить! Ми не несемо відповідальності за психічні захворювання, які були заподіяні нашому народові американським урядом, установами і тими людьми, які знаходяться на керівних постах”.
“Мені наплювати, якщо вони згорять. Мені наплювати, якщо вони спалять Target (один з розграбованих супермаркетів), тому що Target повинен бути з нами на вулиці, закликаючи до справедливості, якої заслуговують наші люди?”
Меллорі стверджує, що компанії nf звичайні громадяни, які мовчать про жорстокість проти чорношкірих американців, несуть таку ж відповідальність за насильство і те, що відбувається на вулицях.
Меллорі зажадала негайної реакції влади на трагедію з Флойдом: “Є простий спосіб зупинити все це. Арештуйте поліцейських. Пред’явіть звинувачення копам. Пред’явіть звинувачення всім копам. Не тільки деяким. Не тільки тут, в Міннеаполісі. Пред’явіть їм звинувачення в кожному місті по всій Америці, де вбивають наших людей”.
“Не говоріть з нами про грабежі. Ви – мародери! Америка розграбувала чорношкірих! Америка розграбувала корінних американців. Так що мародерство – це те, що ви робите. Ми навчилися цьому у вас. Ми навчилися насильства у вас!”
Відео з промовою Меллорі масово поширили в Інтернеті і вони зібрали понад 3 мільйони переглядів тільки в Twitter.
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.
- Станом на 30 травня у США тривали протести через загибель Джорджа Флойда. Акції відбуваються у багатьох штатах, включно з Вашингтоном.