Американська активістка Таміко Меллорі під час мітингу в Міннеаполісі в знак протесту проти смерті чорношкірого Джорджа Флойда вимовила потужну мова.

Відео опублікував американський письменник і борець за громадянські права та свободи Шон Кінг.

Колишня співголова “Жіночого маршу” сказала, що “Чорна Америка” перебувала в “надзвичайному стані” під час п’ятничної демонстрації.

Під час промови до Таміко приєдналися Джеймі Фокс, близький друг загиблого Флойда, а також колишня зірка NBA Стівен Джексон та інші.

“Це скоординована діяльність, яка відбувається по всій країні, і тому ми знаходимося у надзвичайному стані. Чорношкірі вмирають в надзвичайному стані”, – сказала Меллорі.

Що стосується підпалу будівель і грабежів підприємств у Міннеаполісі під час масових протестів, то Таміко Меллорі заявила наступне: “Ми не можемо розглядати це як окремий інцидент. Причина, по якій будівлі горять, не тільки через нашого брата Джорджа Флойда. Вони горять, тому що люди в Міннесоті говорять людям в Нью-Йорку, людям в Каліфорнії, людям в Мемфісі, людям по всій країні, з нас досить! Ми не несемо відповідальності за психічні захворювання, які були заподіяні нашому народові американським урядом, установами і тими людьми, які знаходяться на керівних постах”.

“Мені наплювати, якщо вони згорять. Мені наплювати, якщо вони спалять Target (один з розграбованих супермаркетів), тому що Target повинен бути з нами на вулиці, закликаючи до справедливості, якої заслуговують наші люди?”

Меллорі стверджує, що компанії nf звичайні громадяни, які мовчать про жорстокість проти чорношкірих американців, несуть таку ж відповідальність за насильство і те, що відбувається на вулицях.

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Меллорі зажадала негайної реакції влади на трагедію з Флойдом: “Є простий спосіб зупинити все це. Арештуйте поліцейських. Пред’явіть звинувачення копам. Пред’явіть звинувачення всім копам. Не тільки деяким. Не тільки тут, в Міннеаполісі. Пред’явіть їм звинувачення в кожному місті по всій Америці, де вбивають наших людей”.

“Не говоріть з нами про грабежі. Ви – мародери! Америка розграбувала чорношкірих! Америка розграбувала корінних американців. Так що мародерство – це те, що ви робите. Ми навчилися цьому у вас. Ми навчилися насильства у вас!”

Відео з промовою Меллорі масово поширили в Інтернеті і вони зібрали понад 3 мільйони переглядів тільки в Twitter.