Про це він повідомив під час свого виступу перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House

“Сьогодні 72-а доба повномасштабної війни, і ми не бачимо кінця війни поки що. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання від російської сторони, щоб завершити її. І ми не бачимо задовільних рішень тих викликів, які спровокувала Росією цією війною”, — зазначив президент.

За словами Зеленського, з 24 лютого не було жодного дня, щоб українська сторона не вела переговори про надання нашій державі зброї, посилення санкцій проти Росії тощо. І не було жодного дня, коли Україна не вела переговори щодо безпечного виходу та “зеленого коридору” для людей, які перебувають в облозі в Маріуполі.

Згодом він пояснив, що Україна прагне здобути перемогу у війні якнайшвидше, відновивши свою територіальну цілісність та розпочати відновлення зруйнованого майна. Зокрема за гроші, конфісковані у РФ.

Президент наголосив, що війна матиме глобальні наслідки у багатьох сферах. Насамперед для продовольчої безпеки сотень мільйонів людей, зокрема на Близькому Сході.

Зеленський висловив сказав, що понад два місяці владі доводиться говорити про ті самі речі, які здатні зупинити російську агресію, проте світ спочатку довго вагається, дискутує, а лише потім погоджуються з Україною.

Наприклад, довгі суперечки навколо нафтового ембарго. Тепер ембарго закладено у наступному пакеті санкцій з боку ЄС, тоді як США та Велика Британія вже ухвалили рішення про припинення імпорту російської нафти та нафтопродуктів.