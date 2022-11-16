Про це він заявив під час брифінгу у Брюсселі.
Столтенберг розповів про попередній аналіз інциденту та заявив, що є ознаки того, що на територію Польщі впала ракета української системи ППО, випущена для збиття російської ракети.
“Вчорашній вибух стався коли Росія запустила хвилю ракетних атак по Україні. Розслідування інциденту триває і мам маємо дочекатися завершення. Але у нас не має жодних ознак, що це була навмисна атака. І немає жодних ознак, що Росія готувала напад по території НАТО”, – сказав він.
Та попри це, додав Столтенберг, Україна не винна у тому, що ракети потрапили на польську територію
“Але я хочу чітко заявити, що це не вина України. Росія несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України”, – сказав генсек НАТО.
Він також наголосив, що НАТО продовжить підтримувати Україну та її право на самооборону, а Росія повинна припинити “безглузду війну”.
Додамо, що президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена Росією”. Він також вислови припущення, що це могла бути ракета з української ППО.
Варто зауважити, що за даними ЗМІ президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета з української системи ППО.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, не була випущена Росією.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував падіння російської ракети на території Польщі, унаслідок чого загинуло двоє осіб. За його словами, цього інциденту ніколи б не сталось, якби Росія не розпочала повномасштабного вторгнення в Україну.
- Міністри оборони країн НАТО висловили свою позицію щодо влучання російських ракет на польську територію.