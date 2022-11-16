Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенерг прокоментував вибух на території Польщі, який стався внаслідок падіння ракети, під час масованого ракетного удару РФ по Україні 15 листопада.

Про це він заявив під час брифінгу у Брюсселі.

Столтенберг розповів про попередній аналіз інциденту та заявив, що є ознаки того, що на територію Польщі впала ракета української системи ППО, випущена для збиття російської ракети.

“Вчорашній вибух стався коли Росія запустила хвилю ракетних атак по Україні. Розслідування інциденту триває і мам маємо дочекатися завершення. Але у нас не має жодних ознак, що це була навмисна атака. І немає жодних ознак, що Росія готувала напад по території НАТО”, – сказав він.

Та попри це, додав Столтенберг, Україна не винна у тому, що ракети потрапили на польську територію

“Але я хочу чітко заявити, що це не вина України. Росія несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України”, – сказав генсек НАТО.

Він також наголосив, що НАТО продовжить підтримувати Україну та її право на самооборону, а Росія повинна припинити “безглузду війну”.

Додамо, що президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “неможна вважати, що ця ракета буда випущена Росією”. Він також вислови припущення, що це могла бути ракета з української ППО.

Варто зауважити, що за даними ЗМІ президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета з української системи ППО.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.