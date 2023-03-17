Комбата 46 ОДШБ Анатолія з позивним "Купол" знімають з посади після його інтерв'ю для The Washington Post, у якому він розповів про проблеми в ЗСУ напередодні контрнаступу. На звільнення "Купола" зреагували інші українські захисники.

Про це повідомляють #Букви.

Цього тижня видання The Washington Post опублікувало статтю, для якої вони взяли інтерв’ю в українського захисника, комбата 46 ОДШБ Анатолія з позивним “Купол”.

Військовий розповів американському виданню про низку проблем в українській армії, які виникли за рік повномасштабної війни проти РФ, зокрема про недостатню кількість кваліфікованих військових, нестачу боєзапасів та втрати серед особового складу.

“Купол”, сказав, що його батальйон не впізнати. З приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті в бою та ще 400 поранені, що призвело до повної втрати. Він додав, що був єдиним військовим професіоналом у батальйоні, і він описав труднощі, пов’язані з керівництвом підрозділом, що складається виключно з недосвідчених військ.

“Я отримую 100 нових солдатів. Вони не дають мені часу, щоб їх підготувати. Вони кажуть: “Візьміть їх у бій”. Вони просто кидають все і тікають. Це воно. Ви розумієте чому? Бо солдат не стріляє. Я запитую його чому, а він каже: “Я боюся звуку пострілу”. І чомусь ніколи не кидав гранату. … Нам потрібні інструктори НАТО в усіх наших навчальних центрах, а наших інструкторів потрібно відправити туди, в окопи. Тому що вони не впоралися зі своїм завданням”, — сказав Купол.

Після публікації інтерв’ю видання “Українська правда” повідомило, що “Купола” переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру.

Як зазначили співрозмовники УП, рішення щодо пониження “Купола” в посаді було ухвалене командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ, тобто генерал-майором Максимом Миргородським.

Водночас сам військовий, у відповідь на такі дії командування, написав рапорт про звільнення.

На ситуацію зреагували інші українські військові. Зокрема солдат 46 десантно-штурмової бригади Володимир Шевченко залишив допис у Facebook, у якому розкритикував рішення вищого військового командування щодо “Купола”.

Він зауважив, що Україну та українців позиціюють як повну протилежність Росії. Однак на притиці, додав він, є лише недостатній відсоток людей, для яких фраза “ми вільні, ми сильні, ми демократичні, ми ніколи не станемо на коліна, в нас немає і не буде царя” – не просто набір літер.

“На практиці в нас знімають з посади одного з найкращих комбатів цієї дев’ятирічної війни. На практиці в нас намагаються заткнути рота військовим, щоб вони, не дай Боже, не зруйнували ідеальну картинку світу, змальовану владою для пересічного. На практиці ми дуже швидко і болісно про*бем все, за що вже загинули десятки тисяч людей. На практиці ми вже починаємо повторювати історію сторічної давнини. Танок на граблях відбувається чьотєнько та як по нотах”, – наголосив він.

За словами захисника, інтерв’ю “Купола” – правдиве та максимально по суті справ.

“Обережне та виважене насправді. Бо реальність набагато гірша”, – зауважив він.

Шевченко наголосив, що після цієї публікації вище військово-політичне керівництво мало б зібрати термінову нараду по усуненню означених проблем.

“Бо це реальність. І це не думка псевдоексперта про “двє-трі нєделькі”. Це виважена експертна думка професіонала найвищого класу. Людини, яка користується стовідсотковою та безумовною повагою своїх підлеглих та всіх інших підрозділів, які з ним перетиналися. Але замість цього вище військово-політичне керівництво вирішує покарати надто розумного комбата та зняти його з посади. Прівєд савєт v2.0.”, – додав військовослужбовець.

Як наголосив Шевченко, головним наслідком ситуації з “Куполом” буде демотивація війська, а саме професійної та інтелектуальної його частини.

“Ці люди не бидло, без права голосу. Вони вибороли своє право на експертну оцінку та думку кров’ю, потом та роками війни. І немає іншого, більш вдалого, часу для її озвучення, ніж зараз – під час цієї війни. Бо інакше ми її програємо. Без цієї експертної думки ми її програємо. Так. Перемога ніхрєна не очевидна. І ми не на фінішній прямій. І в нас не все добре”, – зауважив він.

Український захисник додав, що ймовірний також відтік кадрів, адже якщо суспільство “проковтне” цю ситуацію, то професійні військові захочуть будь-якими методами піти з армії.

“З третього батальйону точно піде значна частина досвідченого особового складу. Я б сам пішов, якби з моїм комбатом вчинили так само. Бо особовий склад надихає не президент. Армії пофігу на президента. Взагалі. Зовсім. Абсолютно. Армію надихають ті, що лишаються вдома, позаду, та ті, що ведуть вперед – командири. Комбати, ротні, взводніки, сержанти. Нереальна ефективність нашої бригади не є заслугою президента чи будь-якої іншої особи”, – наголосив він.

“Я дуже сподіваюся, що все ж таки ця історія спричинить суспільний резонанс, який змусить вище військово-політичне керівництво відновити справедливість та переглянути своє ставлення до нас, до військових. Ми не бидло. Ми не в рашці. Ми не будемо мовчати. Звичайний солдат 46 десантно-штурмової бригади. Володимир Шевченко. Можете карати”, – резюмував він.