На щорічну конференцію, що проводиться в Мюнхені (Німеччина) – Мюхненську конференцію безпеки – цього року не було запрошено представників російської влади.

Про це повідомив глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген у Twitter.

Як повідомив очільник конференції, організатори не хочуть давати представникам Кремля майданчика для пропаганди.

Натомість наголосилося, що російські представники там будуть – але це будуть лідери російської опозиції та втікачі від режиму.

“Російські посадовці не запрошені на Мюнхенську конференцію з безпеки 2023 року. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями — їхні голоси мають бути почуті та посилені”, – повідомив Гойсген.