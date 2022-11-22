Про це повідомив глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген у Twitter.
Як повідомив очільник конференції, організатори не хочуть давати представникам Кремля майданчика для пропаганди.
Натомість наголосилося, що російські представники там будуть – але це будуть лідери російської опозиції та втікачі від режиму.
“Російські посадовці не запрошені на Мюнхенську конференцію з безпеки 2023 року. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями — їхні голоси мають бути почуті та посилені”, – повідомив Гойсген.
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