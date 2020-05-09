Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не може приватизувати перемогу у Другій світовій війні, а українці не повинні дарувати подвиги українських героїв.

Про це він заявив у відеозверненні з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом.

Зеленський зазначив, що українці, пам’ятаючи всі жахи періоду Другої світової, “не роблять зміни культу”, і не влаштовують “помпезний конкурс танців на кістках”.

“Більше 7 мільйонів українців у складі антигітлерівської коаліції протидіяли нацизму як на рідній землі, так і на різних континентах планети. Без сумніву, у людського подвигу немає паспорта, але внесок українців в перемогу над нацизмом – величезний”, – додав президент.

Зеленський підкреслив, що “сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу, говорити, що вона могла статися і без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися і дарувати комусь подвиги українських героїв”.

“75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом, знадобилося ще 46 років, щоб ми отримали незалежну Україну. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо”, – заявив Зеленський.

Глава держави також згадав імена українців, які увійшли в історію, як герої Другої світової війни.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін в грудні 2010 року заявив, що перемога у Другій світовій війні могла бути отримана і без участі України. На цю репліку йому відповідали вже два українських президента – Віктор Ющенко і Петро Порошенко.