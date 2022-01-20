Керівниця відділу досліджень та комунікацій European Women on Boards Роза Кріше-Кюдерлі заявила, що за нинішньої швидкості змін не можна досягти 40% жінок у європейських компаніях до 2025 року.

Про це повідомляє британська інформаційна агенція Reuters.

Згідно з дослідженням спонсорованим ЄС, частка жінок на у великих європейських компаніях зросла минулого року, однак відстала від графіка, щоб досягти запропонованої Європейською комісією цілі в 40% на 2025 рік.

Брюссельська асоціація European Women on Boards (EWOB), яка проаналізувала 668 провідних європейських компаній, які входять до списку компаній, представленість жінок на рівні правління зросла до 35% у 2021 році.

За чинної швидкості змін ми не зможемо досягти 40% жінок у радах до 2025 року”, – ствердила Роза Кріше-Кюдерлі.

Повільним є також прогрес на найвищих посадах: у другий рік пандемії лише 7% керівників компаній були жінки. Однак, кількість компаній з високими балами за Індексом гендерної різноманітності (GDI) EWOB зросла до 84 з 62 у 2020 році.

Очолює рейтинг голландська хімічна компанія DSM (DSMN.AS), водночас британська страхова компанія Admiral (ADML.L) показала найсильніший прогрес за 2021 рік.

В кінці рейтингу знаходяться Греція, Люксембург, Швейцарія та Польща.