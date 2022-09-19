П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що пальне для потреб Збройних Сил України має бути звільнене від акцизів. Також політик надати пільги українським аграріям.

Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.

Порошенко наголосив, що “ЄС” не голосуватиме за закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом пального для ЗСУ. Цю позицію він назвав принциповою.

“У нас є дві принципові вимоги до законопроєктів, які стосуються акцизів на пальне. Перше: ми не дозволимо оббирати армію. Ми не дозволимо маніпулювати, вилучати кошти Збройних Сил і передавати дорожньому будівництву. Ми не дамо проголосувати закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом паливно-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України”, – зазначив Петро Порошенко.

Політик наголосив: усі кошти Збройних сил України повинні залишитися недоторканими.

Також Петро Порошенко зауважив, що аграрний сектор і фермери зараз опинилися в надзвичайно важкому стані, оскільки значна частина їх посівів була захоплена або спалена ворогом. Разом з тим, блокада портів обмежує логістичні можливості експорту, знижує ціни на продукцію. А підвищення цін на міндобриво, засоби захисту рослин, паливо-мастильні матеріали призведуть до того, що фермери не вийдуть в поле навіть ані збирати врожай, ані сіяти наступний.

“Ми вимагаємо проаналізувати досвід країн Європейського Союзу, де застосовують норми зниженого акцизу для сільгоспвиробників. Про яку інвестиційну привабливість можна говорити, якщо обмежувати і робити неконкурентноздатними українських аграріїв?”, – наголосив Порошенко.