Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.
Порошенко наголосив, що “ЄС” не голосуватиме за закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом пального для ЗСУ. Цю позицію він назвав принциповою.
“У нас є дві принципові вимоги до законопроєктів, які стосуються акцизів на пальне. Перше: ми не дозволимо оббирати армію. Ми не дозволимо маніпулювати, вилучати кошти Збройних Сил і передавати дорожньому будівництву. Ми не дамо проголосувати закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом паливно-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України”, – зазначив Петро Порошенко.
Політик наголосив: усі кошти Збройних сил України повинні залишитися недоторканими.
Також Петро Порошенко зауважив, що аграрний сектор і фермери зараз опинилися в надзвичайно важкому стані, оскільки значна частина їх посівів була захоплена або спалена ворогом. Разом з тим, блокада портів обмежує логістичні можливості експорту, знижує ціни на продукцію. А підвищення цін на міндобриво, засоби захисту рослин, паливо-мастильні матеріали призведуть до того, що фермери не вийдуть в поле навіть ані збирати врожай, ані сіяти наступний.
“Ми вимагаємо проаналізувати досвід країн Європейського Союзу, де застосовують норми зниженого акцизу для сільгоспвиробників. Про яку інвестиційну привабливість можна говорити, якщо обмежувати і робити неконкурентноздатними українських аграріїв?”, – наголосив Порошенко.
- У тимчасово захоплених районах Луганської області російські загарбники не платять власникам паїв і відбирають у них землю, вони вже викрали понад 1 млн тонн зерна.
- У серпні повідомлялося, що окупанти вивезли до РФ усі 200 тисяч тонн зерна з Луганської області. Аграрії зібрали продукцію на полях “Агротона”.
- За 1,5 місяця роботи “зернового коридору” через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції.