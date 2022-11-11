Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що українська сторона не планує "заморожувати" війну після деокупації Херсона.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на його слова в етері телемарафону.

“Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Жодної зупинки ми пропускати не можемо, бо там наші люди, ми бачимо, як вони страждають”, — зазначив Секретар РНБО.

Він також наголосив, що завдання президента – “звільнення всіх наших територій від терористів та окупантів”.

Данілов розповів, що “крайні 7-8 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача були присвячені херсонському напрямку” і тепер про це уже можна розповісти.

Водночас він прокоментував замінування росіянами території на правому березі Дніпра: “Можемо підтвердити, що величезна територія замінована. Більше того, ми не виключаємо, що закладено великі фугаси й тому населенню треба ставитись до цього обережно”.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.