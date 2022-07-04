«Ми не маємо реагувати на ворожі провокації» — близькі захисників «Азовсталі» провели пресконференцію

Рідні бійців "Азовсталі" провели першу велику пресконференцію з моменту евакуації українських воїнів з Маріуполя. Вони заявили, що Червоний Хрест не надає інформації про полонених та вони не мають зв'язку з ними.

Про це повідомили під час пресконференції Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

Учасниками виступили Катерина Прокопенко, дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка, Тетяна Харько, яка є сестрою командира 36 бригади морської піхоти Сергія Волинського, та Марина Кравцова — дружина командира загону “Ведмеді”.

Нещодавно Україна повернула додому 144 військових, серед яких були 96 оборонців “Азовсталі”. Під час обміну була присутня Асоціація родин захисників.

Сестра командира 36 бригади морпіхів розповіла, що усі вони мають складні поранення. У деяких немає кінцівок та зору, тому вони потребують невідкладної медичної допомоги, яку їм надають у шпиталях.

Близькі захисників “Азовсталі” утримуються від питання чи катували оборонців. Тетяна Харько наголосила, що нині така інформація може зашкодити процесу обміну, а пріоритетним є безпека бійців, які все ще перебувають у полоні. Вона попросила журналістів та спільноту проявити турботу до героїв, а не задовольняти свою цікавість.

“Звільнені захисники розкажуть, через що вони пройшли, коли будуть до цього готовими. До того моменту ми закликаємо турбуватися про наших героїв, не задовольняти свою цікавість. Я дуже прошу журналістів поважати почуття хлопців та дівчат, які повернулися з полону. Їм зараз потрібне відновлення, психічна і фізична реабілітація. Прийде час і вони все розкажуть”, – наголосила Харько.

Вона наголосила, що обмін є важливим результатом роботи президента Володимира Зеленського, української розвідки, координаційного штабу та “абсолютно кожної людини, яка доклала зусилля для обміну”. Сестра Сергія Волинського додала, що цей процес тільки на початку шляху, тому треба докладати зусилля, щоб повернути захисників додому якнайшвидше.

Катерина Прокопенко зазначила, що не чула голос чоловіка вже півтора місяця і гадки немає про умови його утримання. Представник Червоного Хреста має приїжджати двічі на тиждень до полонених згідно з Женевською конвенцією. Проте родини полонених воїнів не отримують від організації інформації.

“Інформація якою володіє розвідка і влада – вона засекречена. Всю інформацію, яку ми повинні отримувати про стан здоров’я наших захисників та умов – має надавати Червоний Хрест. Також вони мають надавати можливість спілкуватись з полоненими”, – сказала дружина командира “Азова”.

Нині у полоні перебувають близько 2 500 захисників Маріуполя. Катерина Прокопенко впевнена, що всіх їх повернуть на підконтрольну Україні територію. Невідомо, де перебуває командування захисників “Азовсталі”. Російські пабліки зазначали, що його вивезли до московського СІЗО “Лефортово”, але Червоних Хрест немає підтвердження цих даних. Вона переконана, що інформація про суд над командирами лише вистава для росіян.

Марина Кравцова, дружина командира загону “Ведмеді”, востаннє розмовляла з чоловіком перед виходом з “Азовсталі”. Пізніше вона впізнавала його на фотографіях, де він сильно схуд. Спікерка закликала не довіряти заявам, які роблять захисники, поки вони у полоні.