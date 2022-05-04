«Ми не можемо сприймати демократію як належне» – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен каже, що війна Росії проти України загострює інші проблеми, такі як бідність і пандемія коронавірусу, завдаючи шкоди Заходу та ставить світ перед новими викликами.

Цитує політика американське видання The Washington Post.

У вівторок у Вашингтоні на конференції, присвяченій подіям у США, Ентоні Блінкен сказав, що пандемія коронавірусу, кліматична криза, економічна несправедливість і падіння довіри до уряду є серйозними проблемами.

“Пандемія також завдала величезної економічної шкоди всьому регіону”, – заявив він. “Тепер, у зв’язку з жорстокою загарбницькою війною російського уряду проти України, багато з цих існуючих проблем… стали гіршими”.

Він також перерахував зростання цін на такі товари, як пшениця, нафта та добрива, що “змушує домогосподарства по всьому регіону робити дуже важкий вибір, оскільки вартість життя різко зростає”.