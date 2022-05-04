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«Ми не можемо сприймати демократію як належне» – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен каже, що війна Росії проти України загострює інші проблеми, такі як бідність і пандемія коронавірусу, завдаючи шкоди Заходу та ставить світ перед новими викликами.

Середа, 4 травня 2022, 15:15
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Цитує політика американське видання The Washington Post.

У вівторок у Вашингтоні на конференції, присвяченій подіям у США, Ентоні Блінкен сказав, що пандемія коронавірусу, кліматична криза, економічна несправедливість і падіння довіри до уряду є серйозними проблемами.

“Пандемія також завдала величезної економічної шкоди всьому регіону”, – заявив він. “Тепер, у зв’язку з жорстокою загарбницькою війною російського уряду проти України, багато з цих існуючих проблем… стали гіршими”.

Він також перерахував зростання цін на такі товари, як пшениця, нафта та добрива, що “змушує домогосподарства по всьому регіону робити дуже важкий вибір, оскільки вартість життя різко зростає”.

“Нам потрібно створити більшу регіональну стійкість, щоб зробити нашу півкулю менш вразливою до глобальних збоїв у постачанні, які нам найбільше потрібні… і тепер ми раптом усвідомлюємо крихкість системи, яку ми побудували”, — сказав він, посилаючись на “важко здобутий урок” у контексті війни Росії проти України.

Блінкен також попередив, що Сполучені Штати та інші не можуть сприймати демократію як належне. “Це не неминуче. Це в основному залежить від віри людей у ​​те, що вони можуть покращити систему зсередини”, – сказав він. “Ми також зобов’язані говорити та виступати колективно, коли бачимо, що уряди послаблюють демократію”, – додав держсекретар США.

  • Нагадаємо, 3 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголосив на необхідності продовжити надавати допомогу Україні, попри те, що це “не буде дешево”. Він заявив, що таких диктаторів, як Путін, потрібно зупиняти зусиллями всього світу, якою б високою не була ціна, інакше доведеться платити ще більше.
Теги: війна, голод, Ентоні Блінкен, Коронавірус, російсько-українська війна, США

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