«Ми не можемо сприймати демократію як належне» – Блінкен

Цитує політика американське видання The Washington Post.
У вівторок у Вашингтоні на конференції, присвяченій подіям у США, Ентоні Блінкен сказав, що пандемія коронавірусу, кліматична криза, економічна несправедливість і падіння довіри до уряду є серйозними проблемами.
“Пандемія також завдала величезної економічної шкоди всьому регіону”, – заявив він. “Тепер, у зв’язку з жорстокою загарбницькою війною російського уряду проти України, багато з цих існуючих проблем… стали гіршими”.
Він також перерахував зростання цін на такі товари, як пшениця, нафта та добрива, що “змушує домогосподарства по всьому регіону робити дуже важкий вибір, оскільки вартість життя різко зростає”.
“Нам потрібно створити більшу регіональну стійкість, щоб зробити нашу півкулю менш вразливою до глобальних збоїв у постачанні, які нам найбільше потрібні… і тепер ми раптом усвідомлюємо крихкість системи, яку ми побудували”, — сказав він, посилаючись на “важко здобутий урок” у контексті війни Росії проти України.
Блінкен також попередив, що Сполучені Штати та інші не можуть сприймати демократію як належне. “Це не неминуче. Це в основному залежить від віри людей у те, що вони можуть покращити систему зсередини”, – сказав він. “Ми також зобов’язані говорити та виступати колективно, коли бачимо, що уряди послаблюють демократію”, – додав держсекретар США.
- Нагадаємо, 3 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголосив на необхідності продовжити надавати допомогу Україні, попри те, що це “не буде дешево”. Він заявив, що таких диктаторів, як Путін, потрібно зупиняти зусиллями всього світу, якою б високою не була ціна, інакше доведеться платити ще більше.
- Також міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило центр управління для координації перевезень та “упорядкування” військової допомоги Україні спільно із союзниками у Штутгарті, Німеччина, у зоні відповідальності Європейського командування США.
- Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що суверенна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін. При цьому в майбутньому триватиме підтримка України.