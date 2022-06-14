Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту.
У своєму зверненні депутати Європарламенту заявили, що дії уряду Угорщини розколюють позиції ЄС та послаблюють санкції проти РФ. Також вони зазначили, що очікують від Угорщини підтримки українського народу.
Натомість Угорщина поставила в пріоритет власні політичні інтереси, а не життя українців. Уряд навіть не захотів розглядати нафтопровід Adria як альтернативу для задоволення потреб Угорщини у нафті.
“Звільнення (від санкцій – ред.), якого ви домоглися для російської трубопровідної нафти, продовжуватиме фінансувати воєнні злочини Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.
За словами депутатів Європарламенту, Україна заслуговує на отримання статусу кандидата в ЄС. Адже вона швидко впроваджує проєвропейські реформи та стійко захищає власну демократію й цінності від російських загарбників.
“Ми закликаємо Віктора Орбана, як лідера країни-члена ЄС, зберегти європейську єдність. Ми просимо вас стати на правильний бік історії разом з угорським народом, який солідарний з Україною”, – наголосили депутати.
- Нагадаємо, що Європейський Союз намагається затвердити шостий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Проте дебати все ще тривають, адже Угорщина просить внести додаткові зміни.
- Раніше повідомлялося, що Євросоюз ухвалив часткове нафтове ембарго проти Росії, однак офіційно дозволив Угорщині продовжувати купувати нафту у РФ.
- Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер закликав Угорщину не перешкоджати реалізації шостого пакета санкцій проти Росії.