Депутати Європейського парламенту написали звернення до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із закликом долучитися до підтримки України та припинити сприяти злочинам РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту.

У своєму зверненні депутати Європарламенту заявили, що дії уряду Угорщини розколюють позиції ЄС та послаблюють санкції проти РФ. Також вони зазначили, що очікують від Угорщини підтримки українського народу.

Натомість Угорщина поставила в пріоритет власні політичні інтереси, а не життя українців. Уряд навіть не захотів розглядати нафтопровід Adria як альтернативу для задоволення потреб Угорщини у нафті.

“Звільнення (від санкцій – ред.), якого ви домоглися для російської трубопровідної нафти, продовжуватиме фінансувати воєнні злочини Росії проти України”, – йдеться у повідомленні.

За словами депутатів Європарламенту, Україна заслуговує на отримання статусу кандидата в ЄС. Адже вона швидко впроваджує проєвропейські реформи та стійко захищає власну демократію й цінності від російських загарбників.

“Ми закликаємо Віктора Орбана, як лідера країни-члена ЄС, зберегти європейську єдність. Ми просимо вас стати на правильний бік історії разом з угорським народом, який солідарний з Україною”, – наголосили депутати.