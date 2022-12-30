Про це він виголосив у своєму зверненні до Нового року та Різдва.
“Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних — важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові”, — сказав Залужний.
Він запевнив, що українцям вистачить сил здолати ворога, адже у боротьбі народжується нація: “Хай вас, рідні, береже Господь!”, — додав Головнокомандувач.
Він побажав, аби перемога нашої держави стала початком її розквіту та і кінцем для Росії.
Водночас Залужний привітав зі святами всіх, хто в строю, хто зараз утримує українські позиції, а також рідних і близьких наших захисників і захисниць.
“Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, — з Новим Роком і Різдвом Христовим!”, — наголосив Залужний.
- 25 грудня православні, католики та греко-католики відзначають Різдво Христове. Свято є одним з найважливіших – у цей день святкується народження Ісуса Христа в місті Віфлеєм. #Букви зібрали привітання політиків, військових, волонтерів та громадських діячів.