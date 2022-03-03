Радник голови Офісу президента України та представник України на перемовинах з Росією Михайло Подоляк розповів, що другі перемовини делегацій не принесли бажаних результатів.

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Як зазначив Подоляк на брифінгу після перемовин, досягти тих результатів, на які сподівалась українська делегація, не вдалось.

Водночас додав Михайло Подоляк, що сторони зуміли дійти згоди у питанні забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, доставлення медикаментів та їжі до місць, де тривають найзапекліші бої.

“Можливо, у момент проведення евакуації буде тимчасове припинення вогню у секторах, де вона проводиться”, – зазначив радник глави ОПУ.

Він також додав, що сторони домовилися про черговий, вже третій раунд перемовин, який відбудеться “максимально” найближчим часом. Проте точної дати поки що не визначили.

Представник російської делегації Володимир Мединський своєю чергою також заявив, що сторони на перемовинах домовились про гуманітарні коридори для мирних мешканців населених пунктів, де тривають найзапекліші бої.

“Ми детально обговорили три пункти – військовий, міжнародний та гуманітарний, а також майбутнє політичне врегулювання конфлікту. Позиції обох сторін чіткі і записані. У окремих питаннях ми дійшли згоди, проте найважливіше – ми домовились про те, щоб врятувати мирних людей у зоні бойових дій”, – розповів Мединський.

Він додав, що Міноборони України та Росії домовились про можливе припинення вогню у районах, де буде проводитись евакуація.

Ще один член делегації РФ Леонід Слуцький зазначив, що сторони домовились про третій раунд перемовин, які “відбудуться найближчим часом”. Проте, як і Михайло Подоляк, дату нових перемовин він не озвучив.