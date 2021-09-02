«Ми не сидітимемо тихо»: афганські жінки вийшли на акцію протесту, вимагаючи дотримання своїх прав

Близько 50 жінок в східному місті Герат вийшли на акцію протесту, вимагаючи від керівництва ісламістського руху “Талібан” дотримання їхніх прав.

Про це повідомляє французьке агенство AFP та афганське інтернет-видання TOLOnews.



Учасниці акції вимагали від “Талібану” закріпити за ними доступ до освіти, безпеки й роботи.

“Освіта, безпека і робота – це наші фундаментальні права”, – скандували учасниці на відео, яке поширилося соцмережами.

Одна з організаторок акції протесту Фріба Кабрзані сказала, що жінки повинні мати можливість долучитися до формування нового уряду, зокрема й кабінету та ради старійшин – Лойя-джирга. Активістка додала, що афганські жінки пішли на чимало жертв протягом останніх двох десятиліть, аби досягнути того, що мають зараз.

“Ми хочемо, щоб світ почув нас, ми хочемо збереження своїх прав”, – сказала Кабрзані.

شرکت کننده‌گان این گردهمایی می‌گویند که زنان باید در حکومت آینده نقش داشته باشند و می‌افزایند که «هیچ حکومتی بدون حمایت زنان پایدار نمی‌ماند.»#هرات #افغانستان pic.twitter.com/yZVgBTLRHL — TOLOnews (@TOLOnews) September 2, 2021

Жінка додала, що до акції хотіло долучитися набагато більше жінок. Однак родичі заборонили їм це робити, оскільки боялися за їхню безпеку.

Ще одна організаторка мітингу Басіра Тагері впевнена, що “Талібан” повинен консультуватися з жінками щодо важливих рішень. За її спостереженнями, жінки не беруть участі в зустрічах і нарадах талібів.

“Ми бачили, як вони знову б’ють жінок… Ми не сидітимемо тихо, як того хоче “Талібан”, – додала жінка.

Нагадаємо, що протест відбувся на тлі новин про те, що в новому уряді Афганістані, який формують бойовики “Талібану”, не буде жодної жінки, яка б очолила певне міністерство.