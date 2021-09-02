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«Ми не сидітимемо тихо»: афганські жінки вийшли на акцію протесту, вимагаючи дотримання своїх прав

Близько 50 жінок в східному місті Герат вийшли на акцію протесту, вимагаючи від керівництва ісламістського руху “Талібан” дотримання їхніх прав.

Четвер, 2 вересня 2021, 19:01

Про це повідомляє французьке агенство AFP та афганське інтернет-видання TOLOnews.

Учасниці акції вимагали від “Талібану” закріпити за ними доступ до освіти, безпеки й роботи.

“Освіта, безпека і робота – це наші фундаментальні права”, – скандували учасниці на відео, яке поширилося соцмережами.

Одна з організаторок акції протесту Фріба Кабрзані сказала, що жінки повинні мати можливість долучитися до формування нового уряду, зокрема й кабінету та ради старійшин – Лойя-джирга. Активістка додала, що афганські жінки пішли на чимало жертв протягом останніх двох десятиліть, аби досягнути того, що мають зараз.

“Ми хочемо, щоб світ почув нас, ми хочемо збереження своїх прав”, – сказала Кабрзані.

Жінка додала, що до акції хотіло долучитися набагато більше жінок. Однак родичі заборонили їм це робити, оскільки боялися за їхню безпеку.

Ще одна організаторка мітингу Басіра Тагері впевнена, що “Талібан” повинен консультуватися з жінками щодо важливих рішень. За її спостереженнями, жінки не беруть участі в зустрічах і нарадах талібів.

“Ми бачили, як вони знову б’ють жінок… Ми не сидітимемо тихо, як того хоче “Талібан”, – додала жінка.

Нагадаємо, що протест відбувся на тлі новин про те, що в новому уряді Афганістані, який формують бойовики “Талібану”, не буде жодної жінки, яка б очолила певне міністерство.

25 серпня лідери ісламістського руху “Талібан” закликали жінок тимчасово залишатися вдома, оскільки бойовики ще “не навчилися їх поважати”.

Однак вже наступного дня представник руху оголосив, що “Талібан” не керуватиме Афганістаном за демократичними законами, натомість обрав закони шаріату.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.

15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.

Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.

18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.

17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.

Теги: Афганістан, відео, жінки, Талібан

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