«Ми не сидітимемо тихо»: афганські жінки вийшли на акцію протесту, вимагаючи дотримання своїх прав

Про це повідомляє французьке агенство AFP та афганське інтернет-видання TOLOnews.



Учасниці акції вимагали від “Талібану” закріпити за ними доступ до освіти, безпеки й роботи.

Women working in Herat Industrial City protested against the Taliban, preventing them from working.

They are loudly saying, “Education, Security & Work is our fundamental rights.”#AfghanWomen @unwomenafghan @bbclysedoucet #Afghanistan #Herat #WomensRights pic.twitter.com/R1za9f7Dn5

— Mujtaba Haris (@mujtaba_haris) September 2, 2021