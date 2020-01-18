Екоактівістка зі Швеції Грета Тунберг звернулася до світових лідерів напередодні Всесвітнього економічного форуму із закликом до реальної боротьби з кліматичними змінами.

Відеозапис виступу активісти опублікувало агенство AFP.

У п’ятницю, 17 січня, у швейцарському місті Лозанна пройшла чергова акція кліматичного руху #FridaysforFuture, заснованого шведської активісткою Гретою Тунберг.

Під час акції активістка звернулася до світових лідерів, розкритикувавши їх за те, що досі не було зроблено ніяких реальних дій для боротьби з кліматичними змінами.

“Отже, ми зараз перебуваємо в новому році, і ми вступили в нове десятиліття, і досі, протягом цього десятиліття, ми не бачили ніяких ознак того, що настають реальні кліматичні дії, і це повинно змінитися”, — сказала вона.

Також Грета Тунберг заявила, що кліматичний рух не зупиниться, звертаючись до світових лідерів, які незабаром зберуться на щорічній зустрічі в Давосі.

“Світовим лідерам і тим, хто знаходиться при владі, я хотів би сказати, що ви ще нічого не бачили. Ви не бачили останнього з нас, ми можемо вас запевнити. І це послання, яке ми представимо на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижні”, — наголосила активістка.

Довідка. Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – швейцарська неурядова організація, найбільш відома організацією щорічних зустрічей в Давосі. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти.

У 2020 році зустріч пройде з 21 по 24 січня. Президент України Володимир Зеленський візьме участь в заході.