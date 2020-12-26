План президента Зеленського щодо повної мобілізації чоловіків та жінок у разі агресії РФ з боку Криму нереалістичний. Ба більше, такі дії можуть нашкодити, а не принести користь.

Про це заявив заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос в інтерв’ю виданню НВ.

За його словами, оточення президента переконує його, що ця ідея спрацює. Однак це можливо лише в теорії, а не на практиці.

“Це (оточення президента, – ред.) розповідають президенту, що вони це спроможні зробити (масово мобілізувати жінок і чоловіків в разі нового нападу Росії, – ред). А ми, які це пройшли і бачили це в своїх реаліях, — ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків — а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні”, — сказав Кривонос.

За його словами, держава повинна ідеологічно виховувати мобілізаційний резерв. Наразі патріотизм в Україні “не підтримується на державному рівні”, про що свідчить практика 2014 року.

“Ми повинні розуміти, що, навіть мобілізувавши людей, ми їх повинні ще навчити. Тому що ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч. З іншого боку, подивіться на досвід вірменсько-азербайджанської війни. Вона показала, що невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів. Тому величезна кількість мобілізованих людей не вирішить питання спроможності протидіяти ворогу”, – сказав Кривонос.