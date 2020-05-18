Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу, передає кореспондент #Букв.

“Як що ми говоримо про вас, – про доступ журналістів до балкона (місце роботи преси у ВР – ред.) – ми не виходили з режиму карантину, тому, що ми в нього не заходили й Верховна Рада працювала. Працювала в режимі комітетів, в режимі позачергових засідань”, – сказав Разумков.

Голова Верховної Ради додав, що наразі змінився графік роботи Верховної Ради.

Відмітимо, що наразі діють обмеження на роботу журналістів у Верховній Раді. За словами Разумкова, обмеження будуть знімати поступовр. Проте, коли саме голова ВР не уточнив.

“Сьогодні, це – не якесь окреме ставлення до журналістів. Ви мали можливість переконатися, що свободу слова ми поважаємо… Доступу у журналістів до народних депутатів більш, ніж достатньо, зокрема і на вулиці, і тут”, – сказав він.

Разумков відмітив, що спілкування журналістів із народними депутатами на вулиці – достатньо, проте обмеження пом’якшуватимуться поступово.

Він уточнив, що буде розглядатися можливість повернення журналістів до звичного режиму роботи в парламенті після 22 червня.