Covid-19 Україна

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«Ми не закінчили»: Трамп наполягає на невизнанні результатів виборів

Чинний президент США Дональд Трамп не полишає надій через суд визнати результати президентських виборів сфальшованими.

Субота, 12 грудня 2020, 16:12

Про це заявив особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані в інтерв’ю Newsmax TV.

Так, Джуліані поспілкувався із журналістами після того, як Верховний суд США відхилив позов, скерований генпрокурором штату Техас і підтриманий його колегами з 17 інших штатів, з проханням визнати недійсними результати президентських виборів в Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

“Справа не була відхилена по суті, справу було відхилено без розгляду… Наразі справу слід передати до окружного суду за ініціативою президента, деяких виборців, посилаючись на ті ж факти, де її візьмуть до розгляду і, отже, почнуть слухання”, – заявив Джуліані.

При цьому адвокат Трампа наголосив, що вони не збираються закінчувати боротьбу.

“Повірте, ми не закінчили”, – додав Джуліані.

  • 12 грудня Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків президентських виборів в ряді штатів. Зазначається, що рішення суду відхилити скаргу, видане без будь-яких публічних заперечень, є найпереконливішим свідченням того, що у Дональда Трампа немає шансів на скасування результатів виборів в суді.
  • Раніше представники 17 штатів, де правлять республіканці, направили до Верховного суду США звернення на підтримку позову, який подав генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон з вимогою переглянути результати президентських виборів.
Теги: Байден, вибори, Джуліані, Дональд Трамп

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