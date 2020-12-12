«Ми не закінчили»: Трамп наполягає на невизнанні результатів виборів

Про це заявив особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані в інтерв’ю Newsmax TV.

Так, Джуліані поспілкувався із журналістами після того, як Верховний суд США відхилив позов, скерований генпрокурором штату Техас і підтриманий його колегами з 17 інших штатів, з проханням визнати недійсними результати президентських виборів в Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

“Справа не була відхилена по суті, справу було відхилено без розгляду… Наразі справу слід передати до окружного суду за ініціативою президента, деяких виборців, посилаючись на ті ж факти, де її візьмуть до розгляду і, отже, почнуть слухання”, – заявив Джуліані.

При цьому адвокат Трампа наголосив, що вони не збираються закінчувати боротьбу.

“Повірте, ми не закінчили”, – додав Джуліані.

12 грудня Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків президентських виборів в ряді штатів. Зазначається, що рішення суду відхилити скаргу, видане без будь-яких публічних заперечень, є найпереконливішим свідченням того, що у Дональда Трампа немає шансів на скасування результатів виборів в суді.