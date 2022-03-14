Про це Олександр Фельдман заявив у Facebook.

В екопарк Фельдмана щодня літають міни, снаряди, бомби. Важко уявити, через що переживають наші тварини. Принаймні люди розуміють, що відбувається.

Він зазначив, що тварини гинуть не тільки від ударів, але й від стресу – “розбите серце” не фігура мовлення, а реальність, з якою ми мали зіткнутися. Стрес робить їх агресивними, непередбачуваними та неконтрольованими.

  • «Ми не здамося, як би важко не було» – Олександр Фельдман про ситуацію в екопарку під Харковом

  • «Ми не здамося, як би важко не було» – Олександр Фельдман про ситуацію в екопарку під Харковом

  • «Ми не здамося, як би важко не було» – Олександр Фельдман про ситуацію в екопарку під Харковом

  • «Ми не здамося, як би важко не було» – Олександр Фельдман про ситуацію в екопарку під Харковом

«Ми не здамося, як би важко не було» – Олександр Фельдман про ситуацію в екопарку під Харковом // 4 фото

“Це останні фото, зроблені в Кінному комплексі. Нерозбиті снаряди просто накрили вагонами – викликати шахтарям, звичайно, нереально. Це жахлива реальність, в якій ми зараз живемо. Але ми не здаємося. Ми намагаємося з усіх сил врятувати життя людей і життя тварин. І ми не здамося, як би важко не було. Як Харків і вся наша Україна не здасть і не здасться”, – наголосив Фельдман.