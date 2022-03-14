Про це Олександр Фельдман заявив у Facebook.
В екопарк Фельдмана щодня літають міни, снаряди, бомби. Важко уявити, через що переживають наші тварини. Принаймні люди розуміють, що відбувається.
Він зазначив, що тварини гинуть не тільки від ударів, але й від стресу – “розбите серце” не фігура мовлення, а реальність, з якою ми мали зіткнутися. Стрес робить їх агресивними, непередбачуваними та неконтрольованими.
«Ми не здамося, як би важко не було» – Олександр Фельдман про ситуацію в екопарку під Харковом // 4 фото
“Це останні фото, зроблені в Кінному комплексі. Нерозбиті снаряди просто накрили вагонами – викликати шахтарям, звичайно, нереально. Це жахлива реальність, в якій ми зараз живемо. Але ми не здаємося. Ми намагаємося з усіх сил врятувати життя людей і життя тварин. І ми не здамося, як би важко не було. Як Харків і вся наша Україна не здасть і не здасться”, – наголосив Фельдман.
- Нагадаємо, у Маріуполі вже 12-й день важкої ситуації через напад РФ. У місті закінчуються останні запаси харчових продуктів та води, тому туди ще раз скерували гуманітарний вантаж. Щодня місто піддається нещадним бомбардуванням з боку російських окупантів.
- Російські загарбники обстріляли евакуаційний поїзд у Донецькій області. Внаслідок атаки загинула провідниця та ще одна отримала поранення.
- Раніше окупаційні війська РФ розстріляли цивільних біля села Перемога, коли мешканці намагалися евакуюватися з міста самостійно.
- Російські окупанти минулого вечора з авіації обстріляли Свято-Успенську Святогірську лавру в Донецькій області. Під час атаки однієї з головних християнських святинь України всередині ховалися біженці.