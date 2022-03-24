Про це він сповістив в етері телемарафону.
Кулеба наголосив, що попри спроби РФ залякати НАТО “втягуванням у війну”, окремі члени Альянсу продовжують підтримувати Україну конкретними діями. Проте нашій державі бракує конкретних дій з боку всього НАТО, а не лише країн-партнерів.
“Ми не знімаємо з порядку денного тему закриття неба над Україною (для російської авіації), скільки б не казали в НАТО, що це неможливо. Це потрібно робити та ми будемо надалі пробивати цю історію, тому що це – шанс зберегти життя українців, наші міста від руйнування”, – заявив Дмитро Кулеба.
За оцінками очільника МЗС, якогось прориву на саміті можна не очікувати, адже Альянс поки не готовий до радикальних дій. Зокрема це стосується введення миротворчої місії НАТО, адже наразі серед членів блоку консенсусу щодо введення контингенту в Україну немає.
Також Кулеба вважає воєнну агресію РФ проти НАТО можливою, але російські “плани” про блискавичну Балтійських країн, Польщі та інших країн НАТО – це спосіб відволікти росіян від новин про провал російської агресії в Україні.
“Війна Росії проти усієї Європи можлива, як стала можливою атака на мирний Київ”, – зазначив Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, місяць тому Росія вдалась до широкомасштабного вторгнення в Україну. Всі ці дні українські захисники продовжують вести оборонну операцію, не даючи противнику досягти успіху. Наразі активна оборона триває на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
- Також в Уряді Сполучених Штатів Америки офіційно заявили, що російські військовослужбовці скоїли військові злочини в Україні. Державний секретар Ентоні Блінкен зробив відповідну заяву 23 березня.
- Окрім цього у НАТО переконані, що в Україні близько 40 тисяч російських військовослужбовців були вбиті, поранені, взяті в полон або зникли безвісти.