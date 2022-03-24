Лідери НАТО вже сьогодні, 24 березня, збираються на екстрений саміт щодо російсько-української війни. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився очікуваннями та запевнив, що Україна надалі вимагатиме від Альянсу конкретної допомоги.

Про це він сповістив в етері телемарафону.

Кулеба наголосив, що попри спроби РФ залякати НАТО “втягуванням у війну”, окремі члени Альянсу продовжують підтримувати Україну конкретними діями. Проте нашій державі бракує конкретних дій з боку всього НАТО, а не лише країн-партнерів.

“Ми не знімаємо з порядку денного тему закриття неба над Україною (для російської авіації), скільки б не казали в НАТО, що це неможливо. Це потрібно робити та ми будемо надалі пробивати цю історію, тому що це – шанс зберегти життя українців, наші міста від руйнування”, – заявив Дмитро Кулеба.

За оцінками очільника МЗС, якогось прориву на саміті можна не очікувати, адже Альянс поки не готовий до радикальних дій. Зокрема це стосується введення миротворчої місії НАТО, адже наразі серед членів блоку консенсусу щодо введення контингенту в Україну немає.

Також Кулеба вважає воєнну агресію РФ проти НАТО можливою, але російські “плани” про блискавичну Балтійських країн, Польщі та інших країн НАТО – це спосіб відволікти росіян від новин про провал російської агресії в Україні.