З нагоди Дня пам'яті Героїв Крут Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував звернення, в якому запевнив український народ, що Збройні сили України не зупиняться, доки не переможуть російських окупантів.

Про це він заявив в Telegram.

Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив, що українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави.

“Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали”, – сказав він.

Також Залужний додав, що ціна боротьби висока. Проте ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ЗСУ не зупиниться, доки не вижене “віковічного ворога” з нашої землі.

“Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення”, – резюмував він.