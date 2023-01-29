Про це він заявив в Telegram.
Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив, що українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і вибороли міжнародне визнання для своєї молодої держави.
“Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918-го, так і 2022-го кращі з кращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали”, – сказав він.
Також Залужний додав, що ціна боротьби висока. Проте ціна поразки, і ми це знаємо з уроків історії, значно вища. Тому ЗСУ не зупиниться, доки не вижене “віковічного ворога” з нашої землі.
“Маємо бути сильними настільки, щоб перемогти й убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення”, – резюмував він.
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