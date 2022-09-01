Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що після деокупації ОРДЛО місцеві мешканці зможуть виїхати, куди захочуть, якщо їх не влаштовують правила та закони України.

Про це він заявив в етері телеканалу “1+1” в межах всеукраїнського телемаратону.

Данілов наголосив, що коли ЗСУ повністю звільнять Донецьку та Луганську області, зокрема й території, окуповані РФ з 2014 року, місцевим мешканцям доведеться шукати спільну мову з українцями, а не навпаки.

“Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба знайти спільну мову, а не нам із ними. У нас є кордони, і якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати у Сполучені Штати, у Німеччину, куди завгодно. Або – в Якутію, або – в Воркуту. Де їх там ще чекають?” – наголосив Данілов.

Він знову додав, що всі окуповані території будуть звільнені, і мешканці, котрі живуть в окупації з 2014 року, повинні розуміти головне: це вони повертаються під контроль України, а не Україна приєднується до них.