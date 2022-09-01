Про це він заявив в етері телеканалу “1+1” в межах всеукраїнського телемаратону.
Данілов наголосив, що коли ЗСУ повністю звільнять Донецьку та Луганську області, зокрема й території, окуповані РФ з 2014 року, місцевим мешканцям доведеться шукати спільну мову з українцями, а не навпаки.
“Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба знайти спільну мову, а не нам із ними. У нас є кордони, і якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати у Сполучені Штати, у Німеччину, куди завгодно. Або – в Якутію, або – в Воркуту. Де їх там ще чекають?” – наголосив Данілов.
Він знову додав, що всі окуповані території будуть звільнені, і мешканці, котрі живуть в окупації з 2014 року, повинні розуміти головне: це вони повертаються під контроль України, а не Україна приєднується до них.
- Секретар Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов запевнив, що до повномасштабного протистояння з Росією українська влада готувалась із грудня 2019 року.