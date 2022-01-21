Ми нікому не дамо захопити Харків – Ігор Терехов

Відповідну заяву зафіксував кореспондент #Букв.
Президент України Володимир Зеленський у сьогоднішньому інтерв’ю американському виданню The Washington Post заявив, що у разі повномасштабного військового вторгнення Росія може окупувати Харків.
Мер Харкова закликав містян не панікувати. Він заявив, що він і його команда не дадуть захопити Харків Росії або комусь іншому.
“У Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота”, – заявив Ігор Терехов.
Він наголосив, що його команда робить усе чітко, закликав не панікувати, не впадати в істерику.
“Харків залишається мирним, спокійним, толерантним містом. Не буде ніякої війни”, – наголошує Терехов.
- Раніше в офіційному зверненні Володимир Зеленський закликав українців не панікувати на тлі загострення ситуації навколо кордонів України через агресивні дії Росії. Користувачі соцмереж гостро відреагували на це.
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що Захід поки не знає, що робити, якщо буде “незначне вторгнення” Росії в Україну.
- Президент США Джозеф Байден сказав, що його адміністрація припускає “невелике вторгнення” в Україну. Українські чиновники були шоковані таким висловлюванням й тим, що лідер Сполучених Штатів розрізняє “напад” і “вторгнення”.
- Нагадаємо, що президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін вдереться в Україну, але “повномасштабної війни” не захоче. Американський лідер також заявив, що у разі ескалації ситуації навколо України російського президента Володимира Путіна чекають небачені раніше санкції.
- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.