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Ми нікому не дамо захопити Харків – Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що Харків – це Україна, і Росії його окупувати не дозволять.

П’ятниця, 21 січня 2022, 16:30
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Відповідну заяву зафіксував кореспондент #Букв.

Президент України Володимир Зеленський у сьогоднішньому інтерв’ю американському виданню The Washington Post заявив, що у разі повномасштабного військового вторгнення Росія може окупувати Харків.

Мер Харкова закликав містян не панікувати. Він заявив, що він і його команда не дадуть захопити Харків Росії або комусь іншому.

“У Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота”, – заявив Ігор Терехов.

Він наголосив, що його команда робить усе чітко, закликав не панікувати, не впадати в істерику.

“Харків залишається мирним, спокійним, толерантним містом. Не буде ніякої війни”, – наголошує Терехов.

Теги: Володимир Зеленський, Ігор Терехов, Харків

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