22 лютого Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив із промовою на тлі визнання Російською Федерацією "республіками" окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також рішення про введення російських військ на територію ОРДЛО. Американський Президент заявив про введення санкції з метою стримування агресії Росії.

Про це йшлося під час виступу американського президента.

Попередньо очікувалось, що Білий дім оголосить про нові антиросійські санкції після того, як президент Росії Володимир Путін напередодні визнав незалежність ОРДЛО та наказав ввести на тимчасово окуповану частину Донбасу російські війська.

“Вчора він сказав що визнає окуповані територію, сьогодні він вже заявляє про визнання усіх територій (Ліганської та Донецької обл. -ред) у межах адміністративних областей. Безумовно, Путін намагається виправдати просування своїх військ в Україну”, – завив Байден.

Він наголосив, що США попереджали Путіна про санкції, котрі будуть застосовані у разі ескалації конфлікту.

Президент США зазначив, що санкції застосували до двох потужних банки РФ, також на суверенний борг РФ – це означає, що країна більше не зможе позичати кошти в інших держав. Окрім того, будуть накладені санкції проти російських еліт та членів їх родин.

Також, за словами Байдена, на тлі відмови РФ вивести свої війська з Білорусі, НАТО погодили направити додаткові сили у країни Балтії.

Важливо для України, що американський президент погодив спорядити системи захисту на український кордон через скупчення російських військ.

Він також наголосив, що прийму усі необхідні заходи, аби санкції були спрямовані максимально на Росію, а не на американських громадян.

Американський Президент наголосив на непохитній підтримці України та зауважив, що усі партнери та союзники об’єднані та рішучі у своїй відповіді РФ.

“Проте ми будемо координувати наші зусилля спільно із партнерами та я все ще сподіваюсь, що дипломатичний шлях ще не закрито”, – резюмував Джо Байден.

Санкції вступають у дію 22 та 23 лютого.

Раніше повідомлялось, що Очільник Білого дому незабаром підпише указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині так званих “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки”.

Найближчим часом Держдепартамент та Казначейство США отримають додаткову інформацію. Водночас у Білому домі оголосять про додаткові заходи, пов’язані з “грубим порушенням РФ міжнародних зобов’язань”.

Водночас у заяві уточнили, що ці заходи є окремими та доповнюють швидкі та суворі економічні санкції, які США готують у координації з союзниками та партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.