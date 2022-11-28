Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав Конгрес США визнати РФ спонсором тероризму, наголошуючи, що ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру України є терористичними актами.

Про це політик зазначив в етері телеканалу MSNBC.

Зауважуючи на необхідності збільшення постачання енергетичного обладнання після масованих обстрілів, п’ятий президент також закликав надати більше засобів протиповітряної оборони.

Так, попри проблеми з електромережею, 278 днів спротиву, мінусову температуру і сніг на вулицях, головний меседж полягає в тому, що українці не проміняють свободу, демократію на електрику, пальне, газ чи опалення, пояснив Порошенко.

“Це лише демонструє справжнє обличчя Путіна. Росія – терористична держава, і ми чекаємо, що американський Конгрес прийме необхідну резолюцію”, – зауважив політик.

Він наголосив, що українці відчувають “міцне плече наших союзників, наших друзів зі Сполучених Штатів, з Великої Британії, з усіх країн-членів НАТО”.

“І від імені українського народу, а головне, від імені українських воїнів, я хочу подякувати нашим партнерам за надзвичайно ефективну співпрацю під час цієї війни”, – резюмував Порошенко.

Раніше Петро Порошенко зауважив, що не встиг Європарламент проголосувати за визнання кремлівського режиму терористичним, як РФ негайно підтвердила свій статус терориста №1 у світі.

Він наголосив, що відповіддю колективного Заходу має бути посилене постачання систем ППО Україні, надання зброї середньої і великої дальності дії, аби знищувати російські збройні арсенали та логістичні центри. Окрім цього, необхідно посилювати антиросійські санкції, включно з тотальним ембарго. Також важливо визнати РФ державою-терористом та організувати повну міжнародну ізоляцію злочинного режиму.

“А за нами діло не стане. Наші ЗСУ виженуть загарбників, покарають за кожен злочин, за кожну ракету, снаряд чи кулю, за кожне життя. Ми — вистоїмо і переможемо”, – наголосив Порошенко.

23 листопада, Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Більшість європарламентарів її підтримали.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі. Ще 58 були проти, а 44 – утрималися від голосування. Європейська народна партія (ЄНП) закликала ЄС розробити правову базу, яка забезпечить запровадження санкцій проти РФ.