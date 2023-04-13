Ми «перевернемо кожен камінь», щоб встановити джерело витоку даних – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що розслідування триватиме доти, доки влада не з'ясує, хто саме опублікував у соцмережах секретні документи Пентагону.

Про це сповіщає “Голос Америки”.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати розслідуватимуть нещодавній ймовірний витік секретних документів доти, доки не виявлять його джерело.

“Ми продовжуватимемо розслідувати і перевернемо кожен камінь, доки не знайдемо джерело та його масштаби”, — сказав Остін під час прес-конференції в Держдепартаменті.

Крім того, він додав, що слідчі працюють над тим, щоб визначити імена людей, у яких могла бути можливість та мотивація для оприлюднення секретних матеріалів американської розвідки.

За словами американського дипломата, старшого наукового співробітника RAND Вільяма Кортні, витік був досить серйозним, було надано багато докладної інформації, зокрема про структурні компоненти різних елементів оборони України.

“Але що не було розкрито, то це власне план контрнаступу. Куди вони збираються завдати удару? В який час? Захід поспішає з новими постачаннями озброєнь. Може статися частковий перерозподіл зброї та боєприпасів з метою заплутати російську сторону та дати зрозуміти, що оприлюднені документи не дають уявлення про реальні задуми”, – пояснив Кортні.

Раніше у Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.