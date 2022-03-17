Мер Мелітополя Іван Федоров, який провів 6 днів у полоні російських окупантів, вперше записав відеозвернення. Він подякував громадянам міста та Президенту України Володимиру Зеленському.

Відповідне відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Мер міста подякував мешканцям за підтримку. Попри те, що він всі ці 6 днів був ізольований від світу та знаходився у так званому вакуумі, Федоров “відчував”, що за нього борються.

“Насамперед хочу подякувати кожному мелітопольцю, який не боячись затримання, не боячись репресій і допитів, відстоював свою позицію, виходив на мітинги, тим самим кажучи, що ми вільний народ, ми українці, у нас так заведено – відстоювати свої інтереси голосно”, – наголосив Іван Федоров.

Також він висловив вдячність друзям Мелітополя, які відстоювали права його громадян на міжнародній арені, та Володимиру Зеленському за те, що зробив все можливе для звільнення з полону.

“Я абсолютно точно впевнений у тому, що разом з нашою командою в дуже близькому майбутньому ми піднімемо наш український прапор над головною площею Мелітополя. А ті, хто його знімали, абсолютно точно вже не житимуть у нашому прекрасному місті”, – констатував Федоров.

Зауважимо, що очільника міста російські загарбники викрали 11 березня з метою змусити підтримати РФ. 17 березня його обміняли на 6 російських солдатів-строковиків.