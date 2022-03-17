Відповідне відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Мер міста подякував мешканцям за підтримку. Попри те, що він всі ці 6 днів був ізольований від світу та знаходився у так званому вакуумі, Федоров “відчував”, що за нього борються.
“Насамперед хочу подякувати кожному мелітопольцю, який не боячись затримання, не боячись репресій і допитів, відстоював свою позицію, виходив на мітинги, тим самим кажучи, що ми вільний народ, ми українці, у нас так заведено – відстоювати свої інтереси голосно”, – наголосив Іван Федоров.
Також він висловив вдячність друзям Мелітополя, які відстоювали права його громадян на міжнародній арені, та Володимиру Зеленському за те, що зробив все можливе для звільнення з полону.
“Я абсолютно точно впевнений у тому, що разом з нашою командою в дуже близькому майбутньому ми піднімемо наш український прапор над головною площею Мелітополя. А ті, хто його знімали, абсолютно точно вже не житимуть у нашому прекрасному місті”, – констатував Федоров.
Зауважимо, що очільника міста російські загарбники викрали 11 березня з метою змусити підтримати РФ. 17 березня його обміняли на 6 російських солдатів-строковиків.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами Бундестагу. Він звернувся до влади та народу Німеччини, розпочавши своєю промовою засідання парламенту.
- 16 березня з’явилася інформація про викрадення мера Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва. Проте вже через декілька годин очільник Скадовська вийшов у прямий етер та повідомив, що російські загарбники його відпустили.
- Відомо також, що окупанти вдруге за кілька днів викрали міського голову українського міста. Цього разу росіяни викрали мера Дніпрорудного, що на Запоріжжі.