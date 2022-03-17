Відповідне відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Мер міста подякував мешканцям за підтримку. Попри те, що він всі ці 6 днів був ізольований від світу та знаходився у так званому вакуумі, Федоров “відчував”, що за нього борються.

“Насамперед хочу подякувати кожному мелітопольцю, який не боячись затримання, не боячись репресій і допитів, відстоював свою позицію, виходив на мітинги, тим самим кажучи, що ми вільний народ, ми українці, у нас так заведено – відстоювати свої інтереси голосно”, – наголосив Іван Федоров.

Також він висловив вдячність друзям Мелітополя, які відстоювали права його громадян на міжнародній арені, та Володимиру Зеленському за те, що зробив все можливе для звільнення з полону.

“Я абсолютно точно впевнений у тому, що разом з нашою командою в дуже близькому майбутньому ми піднімемо наш український прапор над головною площею Мелітополя. А ті, хто його знімали, абсолютно точно вже не житимуть у нашому прекрасному місті”, – констатував Федоров.

Зауважимо, що очільника міста російські загарбники викрали 11 березня з метою змусити підтримати РФ. 17 березня його обміняли на 6 російських солдатів-строковиків.

 