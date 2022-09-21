Мобілізація президентом РФ Володимиром Путіним тисяч додаткових військ для війни в Україні призведе до ескалації конфлікту, а його погроза застосувати ядерну зброю була "небезпечною та безрозсудною риторикою", заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 21 вересня.

Про це пише Reuters.

У коментарі головному редактору Reuters, Столтенберг пояснив, що перша мобілізація РФ після Другої світової війни не була несподіванкою, але що вона призведе до ескалації конфлікту, який почався з російським вторгненням 24 лютого.

За словами глави НАТО, дії Путіна продемонстрували, “що війна йде не за його планами», російські війська були погано оснащені та не мали належного командування та контролю, і що очевидно, що російський президент зробив «великий прорахунок”.

Путін закликав 300 000 резервістів воювати в Україні та підтримав план анексії частини країни, натякнувши Заходу, що він готовий використати ядерну зброю для захисту РФ.

“Ми подбаємо про те, щоб у Москві не виникло непорозумінь щодо того, як саме ми будемо реагувати. Звичайно, це залежить від того, яку ситуацію або яку зброю вони можуть застосувати. Найголовніше — не допустити цього, а це чому ми так чітко заявили в наших комунікаціях з Росією про безпрецедентні наслідки”, – зазначив Столтенберг, маючи на увазі будь-яке використання РФ ядерної зброї.

Раніше у зверненні до РФ Путін заявив: “Якщо територіальна цілісність нашої країни буде під загрозою, ми будемо використовувати всі доступні засоби для захисту нашого народу — це не блеф”.

Столтенберг наголосив, що НАТО “не буде брати участь у такій безрозсудній і небезпечній ядерній риториці, як президент Путін”, оскільки оборонний альянс із 30 країн не прагне конфронтації з РФ, а просто намагається захистити Україну та запобігти ескалації конфлікту.

“Ця промова є ескалацією, але це також не сюрприз”, — прокоментував Столтенберг слова Путіна. “Тому ми були готові. Ми будемо зберігати спокій і продовжувати надавати підтримку Україні. Промова президента Путіна демонструє, що війна йде не за планами. Він зробив великий прорахунок”.

Промова Путіна відбулася після зростаючих втрат і невдач на полі бою російських військ, які були витіснені з районів, які вони захопили на північному сході України під час українського контрнаступу цього місяця, і загрузли на півдні.

“Важко побачити рішення в короткостроковій перспективі, доки Росія не визнає, що Україна є суверенною, незалежною державою”, – пояснив Столтенберг. “Тому я боюся, що єдиний спосіб покласти край цій війні — це довести, що Путін не переможе на полі бою. Коли він це зрозуміє, йому доведеться сісти й домовитися про розумну угоду з Україною”.

Столтенберг зауважив, що члени альянсу надали Україні безпрецедентну підтримку, а союзники по НАТО тепер потребують поповнення своїх запасів зброї та боєприпасів.

Оскільки НАТО було готове до “довгого шляху” у відносинах з Путіним, воно вело тісний діалог з оборонною промисловістю, щоб відновити свої запаси матеріальних засобів.

Очільник альянсу зазначив, що Китай є одним із викликів безпеці, з якими НАТО має протистояти, але не бачить у країні супротивника.