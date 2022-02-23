У німецькому виданні "Bild" засудили російську військову агресію. Газета більше не демонструватиме рекламне зображення логотипу російського "Газпрому" на футболках футбольного клубу "Шальке". Замість логотипу компанії РФ майорітиме напис "Свободу Україні!".

Про це йдеться у заяві редакції видання.

Bild відфотошопила частину форми команди і наразі в публікаціях замість реклами “Газпрому” на футболках буде гасло “Свободу Україні!”.

“Важко прийняти. Ні, це нестерпно! Ми маємо дивитися рекламу “Газпрому” по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, поки путінські війська нападають на Україну. М’яч котиться, карбованець котиться – а тепер котяться і танки. Тріада жахів! Футбольний світ не може залишатися байдужим, поки Путін готує війну” – йдеться у заяві редакції.

Щобільше, у виданні висунули ініціативу прибрати рекламу “Газпрома” під час матчів Ліги чемпіонів.

Також там зазначили, що “Шальке” та УЄФА намагаються викрутитися за допомогою недолугих пояснень що вони не мають жодного відношення до політики Путіна.

У виданні наголошують, що це “абсолютна брехня”. Оскільки “диктатори використовують спорт як гарний фон для своїх брудних справ – і не тільки після Олімпіади в Пекіні”.