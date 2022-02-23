Про це йдеться у заяві редакції видання.
Bild відфотошопила частину форми команди і наразі в публікаціях замість реклами “Газпрому” на футболках буде гасло “Свободу Україні!”.
“Важко прийняти. Ні, це нестерпно! Ми маємо дивитися рекламу “Газпрому” по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, поки путінські війська нападають на Україну. М’яч котиться, карбованець котиться – а тепер котяться і танки. Тріада жахів! Футбольний світ не може залишатися байдужим, поки Путін готує війну” – йдеться у заяві редакції.
Щобільше, у виданні висунули ініціативу прибрати рекламу “Газпрома” під час матчів Ліги чемпіонів.
Також там зазначили, що “Шальке” та УЄФА намагаються викрутитися за допомогою недолугих пояснень що вони не мають жодного відношення до політики Путіна.
У виданні наголошують, що це “абсолютна брехня”. Оскільки “диктатори використовують спорт як гарний фон для своїх брудних справ – і не тільки після Олімпіади в Пекіні”.
- Нагадаємо, 22 лютого Президент США Джо Байден виступив із промовою на тлі визнання Російською Федерацією “республіками” окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також рішення про введення російських військ на територію ОРДЛО. Американський Президент заявив про запровадження санкцій задля стримування агресії Росії.
- Верховна Рада України ухвалила постанову № 7088, котра засуджує визнання Російською Федерацією незалежності самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”.
- Пізніше, Путін заявив, що вважає територіями “ДНР” та “ЛНР” всю Донецьку та Луганську області, як це визначено у “конституціях” псевдореспублік.
- Прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.