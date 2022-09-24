Захисниця Маріуполя парамедикиня Катерина Поліщук із позивним "Пташка", яка нещодавно була звільнена з полону разом з іншими побратимами із "Азовсталі" зазначила, що кожен клаптик української землі буде відвойовано.

Відповідний допис Катерина Поліщук опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“Це був початок. А тепер я вдома. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. Кожен захисник Маріуполя повернеться додому.Кожен клаптик української землі буде відвойовано”, – написала “Пташка”.

А також наголосила: “Ми повернулись, щоб боротись далі”.

Крім того, парамедикиня опублікувала сторіз, де подякувала всім за привітання та підтримку.

“Дякую всім і кожному за теплі слова привітань й підтримку. Дякую за боротьбу за мою волю. Зализуємо рани і в стрій. Якщо я перестану посміхатися – я вмерла. Я в Україні, ми зробили це разом. Але це лише початок”, – зазначила захисниця Маріуполя Катерина Поліщук.

Нагадаємо, що 21 вересня відбувся масштабний обмін військовополонених між Україною та Росією. 215 українських героїв, оборонців Маріуполя повернулись додому. У той же день стало відомо, що 21-річна медикиня Катерина Поліщук із позивним “Пташка” була звільнена з полону разом з іншими побратимами із “Азовсталі”.

Через 4 місяці після полону, в який вона потрапила після того, як вийшла з території заводу “Азовсталь” у заблокованому Маріуполі з іншими військовослужбовцями, Катерина Поліщук повернулася до України.

Катерина не була військовослужбовицею та не укладала контракту на службу, а пішла воювати добровільно. “Пташка” вміє надавати лікарську допомогу в екстремальних ситуаціях.

На початку Катерина перебувала в іншому місці на території Донецької області. На Сході країни вона пробула майже рік, а опинилася в Маріуполя з початком широкомасштабної війни.

“Як парамедик допомагала тамтешнім людям. У тому пеклі рятувала цивільних, військових…” — розповіла мати “Пташки”.