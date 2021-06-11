Шведська екоактивістка Грета Тунберг разом з однодумцями знову вийшла на акцію протесту проти змін клімату після вимушеної перерви через пандемію COVID-19.

Про це вона повідомила у Twitter.

Зокрема, Грета прийшла під будівлю шведського парламенту з групою протестувальників, у масці з логотипом “П’ятниці задля майбутнього”. Також екоактивістка тримала у руках плакат зі слоганом “Шкільний страйк за клімат”.

“Ми знову повернулися під парламент. Та пандемія ще не закінчилася, тому на фізичних акціях нас буде мінімальна кількість і ми будемо діяти у рамках чинних обмежень”, – написала вона у своєму Twitter.

School strike week 147. Today we are back outside the Parliament. But the pandemic is still far from over, so we will continue to keep our numbers as low as possible and act in accordance with local restrictions.#FridaysForFuture #MindTheGap#climatestrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/Q5kvxVXkoS — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 11, 2021

Пандемія коронавірусу завадила руху “Fridays for Future” проводити масові мітинги в останні місяці. Це знизило його громадський авторитет.

Цей рух закликає до посилення зусиль у боротьбі зі змінами клімату. З моменту початку пандемії COVID-19 він в основному проводив свої акції в Інтернеті.

Грета Тунберг розпочала свої акції протесту перед будівлею парламенту Швеції в Стокгольмі 20 серпня 2018 року.

Незабаром учні та студенти з усього світу почали наслідувати її приклад, влаштовуючи регулярні великі протести. Тунберг запрошували виступити перед політичними й діловими лідерами на конференціях ООН та щорічному економічному форумі в Давосі.