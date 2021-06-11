Про це вона повідомила у Twitter.

Зокрема, Грета прийшла під будівлю шведського парламенту з групою протестувальників, у масці з логотипом “П’ятниці задля майбутнього”. Також екоактивістка тримала у руках плакат зі слоганом “Шкільний страйк за клімат”.

“Ми знову повернулися під парламент. Та пандемія ще не закінчилася, тому на фізичних акціях нас буде мінімальна кількість і ми будемо діяти у рамках чинних обмежень”, – написала вона у своєму Twitter.

Пандемія коронавірусу завадила руху “Fridays for Future” проводити масові мітинги в останні місяці. Це знизило його громадський авторитет.

Цей рух закликає до посилення зусиль у боротьбі зі змінами клімату. З моменту початку пандемії COVID-19 він в основному проводив свої акції в Інтернеті.

Грета Тунберг розпочала свої акції протесту перед будівлею парламенту Швеції в Стокгольмі 20 серпня 2018 року.

Незабаром учні та студенти з усього світу почали наслідувати її приклад, влаштовуючи регулярні великі протести. Тунберг запрошували виступити перед політичними й діловими лідерами на конференціях ООН та щорічному економічному форумі в Давосі.

  • Шведська екоактівіствка Грета Тунберг в День Землі виступить на слуханнях в Конгресі США з приводу субсидій на викопне паливо.