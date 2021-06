Про це вона повідомила у Twitter.

Зокрема, Грета прийшла під будівлю шведського парламенту з групою протестувальників, у масці з логотипом “П’ятниці задля майбутнього”. Також екоактивістка тримала у руках плакат зі слоганом “Шкільний страйк за клімат”.

“Ми знову повернулися під парламент. Та пандемія ще не закінчилася, тому на фізичних акціях нас буде мінімальна кількість і ми будемо діяти у рамках чинних обмежень”, – написала вона у своєму Twitter.

School strike week 147. Today we are back outside the Parliament. But the pandemic is still far from over, so we will continue to keep our numbers as low as possible and act in accordance with local restrictions.#FridaysForFuture #MindTheGap#climatestrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/Q5kvxVXkoS

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 11, 2021