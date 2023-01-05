Про це повідомляє видання NPR.
З червня 2022 року пара живе у крихітній кімнаті Трускавецької міської лікарні неподалік Львова, де Михайло знаходиться на реабілітації. Лише в цьому закладі вже пролікували понад 150 осіб з ампутованими кінцівками.
Як пише видання, Іра була змушена швидко дорослішати, запропонувавши своєму коханому безумовну любов та підтримку. Разом вони долають перешкоди, водночас насолоджуючись радістю з грайливою та ласкавою відданістю: “Їхній непохитний роман говорить не про перерване життя, а про адаптацію та прийняття”, — йдеться в матеріалі.
Через брак кваліфікованих протезистів Михайлу доводиться їхати впродовж 90 хвилин в один бік із Трускавецької міської лікарні до клініки у Львові навіть для незначних коригувань реабілітації. Бажаючи рухатися вперед, його найбільше розчарування полягає в тому, що він втрачає час, який міг би витратити на лікування.
Багато людей з ампутованими кінцівками ризикують впасти в депресію, тому персонал у Трускавці також працює над емоційними травмами пацієнтів, втім Михайло не виявляє ані граму жалю.
Його зброя — це гумор. Коли його запитують про його вагу та зріст, він іронізує: “З ногами чи без?”. Колись він був бодибілдером і досі з гордістю демонструє свою статуру під час щоденних тренувань. “Ми повинні бути щасливі й не зважати на чужу думку”, — каже він.
Його позитивний погляд надихає медичний персонал та інших людей з ампутованими кінцівками.
“Я була закохана в його ноги, особливо в його татуювання”, — сказала Ірина. На татуюваннях над його колінами було написано: “Подивись в обличчя своєму страху. Прийми свою війну”.
На початку року Михайло вирішив, що хоче піти з армії й почати будувати сім’ю. Його мали звільнити наступного дня після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. З поновленням військових дій він приєднався до свого підрозділу, залишивши Ірину у Львові.
5 червня він повернувся. Михайло каже, що не пам’ятає кількості операцій, які він переніс. Можливо 18, можливо, 19. До ампутацій він ставиться як до звичайної хвороби, яка виліковна і є тимчасовою.
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