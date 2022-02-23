Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що російська агресія небезпечна для усього регіону. Тому він закликав країни Європи разом протистояти РФ.

Про це він сповістив під час брифінгу президентів України, Литви та Польщі.

Як зауважив Дуда, дії РФ викликають серйозне занепокоєння і є всі підстави вважати, що агресивна російська політика не спиниться на Україні, а пошириться на увесь регіон. Зокрема, східний фланг НАТО і Європейський союз. Тому польський лідер наголосив, що настав час для солідарності та єдності для Альянсу та ЄС.

“Основна мета президента Путіна – показати слабкість ЄС і НАТО, які є символами стабільності і безпеки у світі. Ми повинні сказати чітке “стоп” неоімперській політиці Росії. Боротьба йде не тільки за Україну, але і за нову архітектуру безпеки у світі, про яку ми всі повинні дбати”, – заявив Анджей Дуда.

Також очільник уряду Польщі пообіцяв, що вони разом з президентом Литви робитимуть усе для того, аби Україна стала кандидатом в Європейський Союз.