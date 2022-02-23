Про це він сповістив під час брифінгу президентів України, Литви та Польщі.

Як зауважив Дуда, дії РФ викликають серйозне занепокоєння і є всі підстави вважати, що агресивна російська політика не спиниться на Україні, а пошириться на увесь регіон. Зокрема, східний фланг НАТО і  Європейський союз. Тому польський лідер наголосив, що настав час для солідарності та єдності для Альянсу та ЄС.

“Основна мета президента Путіна – показати слабкість ЄС і НАТО, які є символами стабільності і безпеки у світі. Ми повинні сказати чітке “стоп” неоімперській політиці Росії. Боротьба йде не тільки за Україну, але і за нову архітектуру безпеки у світі, про яку ми всі повинні дбати”, – заявив Анджей Дуда.

Також очільник уряду Польщі пообіцяв, що вони разом з президентом Литви робитимуть усе для того, аби Україна стала кандидатом в Європейський Союз.