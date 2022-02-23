Про це він сповістив під час брифінгу президентів України, Литви та Польщі.
Як зауважив Дуда, дії РФ викликають серйозне занепокоєння і є всі підстави вважати, що агресивна російська політика не спиниться на Україні, а пошириться на увесь регіон. Зокрема, східний фланг НАТО і Європейський союз. Тому польський лідер наголосив, що настав час для солідарності та єдності для Альянсу та ЄС.
“Основна мета президента Путіна – показати слабкість ЄС і НАТО, які є символами стабільності і безпеки у світі. Ми повинні сказати чітке “стоп” неоімперській політиці Росії. Боротьба йде не тільки за Україну, але і за нову архітектуру безпеки у світі, про яку ми всі повинні дбати”, – заявив Анджей Дуда.
Також очільник уряду Польщі пообіцяв, що вони разом з президентом Литви робитимуть усе для того, аби Україна стала кандидатом в Європейський Союз.
- Нагадаємо, Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, що у НАТО не збираються поступатися своїми принципами та обговорювати з РФ членство України в Альянсі.
- Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) Антоніу Ґутерріш заявив, що російські війська не можна називати миротворцями, оскільки вони ввійшли на територію України без її згоди.
- 22 лютого прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Європу відмовитись від російського газу. Для цього, за її словами, необхідно розвивати екологічні шляхи, тобто зелену енергетику, а також імпортувати більше скрапленого газу (СПГ) з європейських країн.