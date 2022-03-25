Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не дозволить постачати зброю Україні через свій кордон. Міністр вважає, що Угорщині потрібно триматись якомога далі від війни в Україні.

Про це Петер Сіярто написав на своїй сторінці у Facebook.

Глава угорського МЗС зауважив, що на саміті Євросоюзу Президент України Володимир Зеленський знову повторив свої вимоги – дозволити поставки озброєння через угорсько-український кордон та припинити купувати нафту й газ у Росії.

“Ми розуміємо, що для українського президента його країна та народ – найважливіші. Проте для нас найважливіше – це безпека Угорщини та угорського народу”, – заявив Сіярто.

За його словами, вони будуть робити все, аби Угорщина не приєдналась до війни. Один із таких кроків – заборона на постачання зброї до України через угорський кордон.

Сіярто вважає, що, дозволивши такі поставки, Угорщина стане “воєнною мішенню для знищення”, а ризикувати своєю країною та народом він не готовий.

Також, додав угорський міністр, вони не будуть відмовлятись від російських нафти та газу, тому що це унеможливить енергопостачання Угорщини.