Про це Петер Сіярто написав на своїй сторінці у Facebook.
Глава угорського МЗС зауважив, що на саміті Євросоюзу Президент України Володимир Зеленський знову повторив свої вимоги – дозволити поставки озброєння через угорсько-український кордон та припинити купувати нафту й газ у Росії.
“Ми розуміємо, що для українського президента його країна та народ – найважливіші. Проте для нас найважливіше – це безпека Угорщини та угорського народу”, – заявив Сіярто.
За його словами, вони будуть робити все, аби Угорщина не приєдналась до війни. Один із таких кроків – заборона на постачання зброї до України через угорський кордон.
Сіярто вважає, що, дозволивши такі поставки, Угорщина стане “воєнною мішенню для знищення”, а ризикувати своєю країною та народом він не готовий.
Також, додав угорський міністр, вони не будуть відмовлятись від російських нафти та газу, тому що це унеможливить енергопостачання Угорщини.
“Тому ми й надалі не будемо підтримувати запровадження санкцій щодо поставки енергоресурсів з Росії. Ми повинні триматись якомога далі від цієї війни”, – резюмував Петер Сіярто.
- Нагадаємо, що Угорщина не блокуватиме жодних санкцій проти Росії, зокрема щодо відімкнення від системи SWIFT.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив вимогу РФ про те, щоб ЄС та США платили за російський газ у рублях.
- Також президент Сполучених Штатів Джо Байден та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосили про створення спільної робочої групи, яка повинна зменшити залежність Європи від російських нафти та газу.