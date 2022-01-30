Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький закликав Європу не забувати про важливість підтримки незалежності України в умовах російської агресії.

Про це протягом 29 січня Матеуш Моравецький писав у Facebook.

“Концентрація російських військ на кордонах України змусила Європу усвідомити, наскільки крихкий мир розвивався протягом багатьох років в Європі”, – написав прем’єр-міністр Польщі.

Політик стверджує, що не усі усвідомлюють можливі наслідки ігнорування небезпеки, яка насувається на Україну.

“Ми усі знаємо, що така політика зазвичай погано завершується для Європи”, – нагадав Моравецький.

Він наголосив, що необхідно щодня нагадувати, наскільки важливою є допомога Україні у протистоянні агресору, адже Європа — це не лише економічна спільнота, це перш за все спільнота культури та цінностей, серед яких – свобода та солідарність.

Також Матеуш Моравецький назвав агресію президента Росії Володимира Путіна проти України найбільшою загрозою для миру в усій Європі.

Він нагадав, що багато політиків мають хибне уявлення про сутність Путіна, оскільки живуть за тисячі кілометрів від Росії:

“Живучи за декілька тисяч кілометрів від російських кордонів, вони [західні політики] часто не усвідомлюють, наскільки реальною є загроза — і хотіли б ставитися до Володимира Путіна як до раціонального і відповідального партнера, повертаючись сліпим оком на більш ніж два десятиліття його агресивної, часто злочинної політики. На жаль, такий підхід до Росії поширений у Західній Європі, незалежно від політичних симпатій, справа наліво”, – заявив Моравецький.

А Північний Потік-2 політик назвав “шкідливим проєктом”, який несе загрозу для енергетичної незалежності всієї Європи.