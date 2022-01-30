Про це протягом 29 січня Матеуш Моравецький писав у Facebook.
“Концентрація російських військ на кордонах України змусила Європу усвідомити, наскільки крихкий мир розвивався протягом багатьох років в Європі”, – написав прем’єр-міністр Польщі.
Політик стверджує, що не усі усвідомлюють можливі наслідки ігнорування небезпеки, яка насувається на Україну.
“Ми усі знаємо, що така політика зазвичай погано завершується для Європи”, – нагадав Моравецький.
Він наголосив, що необхідно щодня нагадувати, наскільки важливою є допомога Україні у протистоянні агресору, адже Європа — це не лише економічна спільнота, це перш за все спільнота культури та цінностей, серед яких – свобода та солідарність.
Також Матеуш Моравецький назвав агресію президента Росії Володимира Путіна проти України найбільшою загрозою для миру в усій Європі.
Він нагадав, що багато політиків мають хибне уявлення про сутність Путіна, оскільки живуть за тисячі кілометрів від Росії:
“Живучи за декілька тисяч кілометрів від російських кордонів, вони [західні політики] часто не усвідомлюють, наскільки реальною є загроза — і хотіли б ставитися до Володимира Путіна як до раціонального і відповідального партнера, повертаючись сліпим оком на більш ніж два десятиліття його агресивної, часто злочинної політики. На жаль, такий підхід до Росії поширений у Західній Європі, незалежно від політичних симпатій, справа наліво”, – заявив Моравецький.
А Північний Потік-2 політик назвав “шкідливим проєктом”, який несе загрозу для енергетичної незалежності всієї Європи.
- Нагадаємо, віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацєй Вонсік вважає, що у разі вторгнення Росії в Україну на кордоні з Польщею можна чекати до мільйона біженців з України.
- Також у Польщі проводять консультації щодо спорядження зброї до України на тлі загрози нового нападу Російської Федерації. Там вже готові надати підтримку, проте, із міркувань безпеки поки що не розкривають подробиці.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розчарований діями Німеччини навколо ситуації з постачанням зброї. Він додав, що з тривогою спостерігає за тим, як німецький уряд блокує постачу боєприпасів в Україну з Естонії.